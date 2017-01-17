专访：大连万达董事长王健林称每年固定有50-100亿美元对外投资

中国化工为收购先正达发行永久债及优先股筹资200亿美元
路透香港5月25日 - 中国化工集团一份向监管机构申报文件显示，该公司已经通过发行永久债券及优先股筹得200亿美元，以融通收购瑞士种子制造商先正达。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 中国首富、大连万达董事长王健林周二称，集团每年有50-100亿美元专款用于对外投资，侧重娱乐和体育。
王健林在瑞士达沃斯出席世界经济论坛的间隙，对路透作此表示。他表示投资的首选是美国，其次是欧洲。
万达集团也在考虑一项“非常大的”澳洲旅游项目，因为澳洲是最受中国旅客青睐的目的地之一。
王健林是在路透全球市场论坛中接受专访。(完)
(编译 艾茂林/王洋; 审校 张荻/蔡美珍)
路透香港5月25日 - 中国化工集团一份向监管机构申报文件显示，该公司已经通过发行永久债券及优先股筹得200亿美元，以融通收购瑞士种子制造商先正达。
路透香港5月25日 - 因未能刊发业绩公告而停牌超过两年的天合化工周四称，香港证监会已勒令该股停牌，而该公司正就解决关注事项寻求法律意见。
路透香港5月25日 - 全球最大个人电脑生产商--联想集团周四公布，2016/17年度业绩转亏为盈，录得净利5.35亿美元；今年1-3月的第四季度净利按年倒退40.6%，按季则增9.2%，优于市场预期。