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中国财经 | 2017年 1月 17日 星期二 16:47 BJT

专访：大连万达董事长王健林称每年固定有50-100亿美元对外投资

路透瑞士达沃斯1月17日 - 中国首富、大连万达董事长王健林周二称，集团每年有50-100亿美元专款用于对外投资，侧重娱乐和体育。

王健林在瑞士达沃斯出席世界经济论坛的间隙，对路透作此表示。他表示投资的首选是美国，其次是欧洲。

万达集团也在考虑一项“非常大的”澳洲旅游项目，因为澳洲是最受中国旅客青睐的目的地之一。

王健林是在路透全球市场论坛中接受专访。(完)

(编译 艾茂林/王洋; 审校 张荻/蔡美珍)

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