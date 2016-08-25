专访：娱乐和体育公司是万达集团未来收购目标 预算无上限--董事长（更新版）

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路透北京8月24日 - 中国大型地产及文化娱乐集团--万达集团董事长王健林表示，娱乐和体育公司是其未来收购目标，若标的合适，万达对收购没有预算上限。

他日前接受路透专访时透露，收购六大全球性电影公司中的一家是万达建立电影帝国道路上必须的一步，有两笔与电影产业链有关的投资正在谈判，且都在10亿美元级别以上，预计年内就会有消息。

“下一个目标就是六大中的某一个，不光是派拉蒙，我们对所有都很感兴趣。”王健林说，万达的目标是收购好莱坞公司，然后把其技术和能力移植到中国来发展。

今年年初，万达集团宣布以不超过35亿美元现金(约230亿元人民币)100%全资收购美国传奇影业公司，这也是中国企业在海外最大的一笔文化并购。

作为全球最大连锁电影院线商，万达集团当初进入这一行业竟然是被动的。不过随后因为快速发展，万达的思维也发生了变化，并逐步将其作为万达的一个支柱产业来发展。

王健林称，万达文化最近三四年的发展速度每一次都快得超出预期，每年的收入增长都是百亿级别的，预计今年文化产业收入会突破七百亿人民币。

“我也没有想到在中国经济放缓的情况下，人们对娱乐、体育、旅游的消费需求如此强劲。”他说，文化产业成功后，万达已将未来主要押宝在文化娱乐产业和线上线下网络公司两个方向上。

他并透露，万达正在努力尝试在可能的情况下收购与电影有关联的公司，并通过整合慢慢帮助万达增加在业内的话语权。未来将依靠在中国和海外并购，在2020年前达到全球票房占比20%的目标。

“到2015年整整十年才200家影院2,000块屏幕，但到今年我们预期会增加到接近3,500块屏幕，增加的这些屏幕不完全是我们自己投资的也有并购的。”王健林说。

不仅如此，万达正试图涉猎更多领域，体育和旅游也是其非常看重的方向。迄今为止，万达已在体育方向投入20多亿美金用于并购，而且可能以后每年在这方面都会有动作。

他并预计，随着高铁时代的来临和国民收入的发展，旅游的增长速度也会超出预期。万达将会在中国建几十个室内旅游为主的主题乐园，最低目标是建20个。

**转型并非一帆风顺**

随着中国经济下行压力加大，万达的发展速度也在逐渐放缓。对此，王健林庆幸万达能保持目前的增长速度得益于转型较早。而且旅游、体育、娱乐业在国内属于供给不足，因此受影响较小。

“投资娱乐业虽然名气比较大，但盈利很难达到不动产这么高。”他说，万达也不敢保证去好莱坞就一定会成功, 但如果不去，那成功的机会就是零。

王健林认为，虽然在电影院线行业万达尝试并获得成功，但在电影制作方面还在探索，不过即使失败对万达也不会伤筋动骨。毕竟万达还有其他产业作支撑，有底气敢去尝试。

他还表示，中国投资者收购海外体育俱乐部，会有影响力但是很难赚钱，而且每年都还要烧钱。因为这类公司不产生利润，所以万达更愿意去收购品牌赛事，像自行车赛事。

他谈到，万达在努力降杠杆并控制负债率。过去在万达广场的投资都是重资产，现在逐渐发展到轻资产。万达旗下版块利润贡献最大的目前还是商业地产，但今后网络板块可能超越商业地产的盈利。

**万达商业上市IPO和借壳方式或并行**

对于万达在资本市场上的发展，王健林指出，万达商业地产股份有限公司从港股退市最重要的原因是港股缺乏流动性，另外估值水平偏低。

万达商业大股东万达集团此前提出按每股52.8港元收购公司全部已发行H股，交易作价达344.5亿港元。万达商业已取得股东特别大会批准通过公司退市方案，待监管批准后，其H股将于9月13日最后交易，9月20日正式除牌。

王健林并称，万达商业将同时考虑并准备IPO排队和借壳两种方式在A股上市，但具体方式要根据现在IPO审批的难度和速度而定，如果按正常的进度IPO排队可能要花2-3年时间，而借壳审批则要1年多时间。

“在国内两个方式，一是排队，如果有耐心的等2-3年也能解决。还有一个方式就是借壳上市，不融资，因为万达现在不缺现金流。所以这两个方法我们都可以考虑。”他说。（完）