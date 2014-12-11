大连万达IPO吸引机构投资者数倍超额认购--IFR

路透香港12月10日 - 汤森路透旗下IFR报导，大连万达商业地产股份有限公司在香港的首次公公开发行(IPO)吸引机构投资者的强劲需求，获大幅超额认购。

大连万达为全球第二大购物中心与写字楼开发商，公司于周一展开招股，规模缩减约三分之一至39亿美元，旨在吸引那些担心公司巨额债务的投资者也来参与。

IFR周三晚间援引承销商的消息报导称，大连万达已获得机构投资者数倍超额认购，认购情况表明投资者“对价格不敏感”。

投资银行通常会在IPO的询价圈购过程中向基金经理提供信息，告知进展情况以及投资者是否需要调整出价以提高中签机会。

大连万达没有立即回覆要求就IPO认购情况置评的电子邮件。

大连万达计划发行6亿股新股，根据路透所见到的条款书，每股价格在41.80-49.60港元。(完)

(编译 郑茵 审校 张涛)

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