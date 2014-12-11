大连万达IPO吸引机构投资者数倍超额认购--IFR

今年中国汽车销售将呈稳中趋缓 因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透香港12月10日 - 汤森路透旗下IFR报导，大连万达商业地产股份有限公司在香港的首次公公开发行(IPO)吸引机构投资者的强劲需求，获大幅超额认购。
大连万达为全球第二大购物中心与写字楼开发商，公司于周一展开招股，规模缩减约三分之一至39亿美元，旨在吸引那些担心公司巨额债务的投资者也来参与。
IFR周三晚间援引承销商的消息报导称，大连万达已获得机构投资者数倍超额认购，认购情况表明投资者“对价格不敏感”。
投资银行通常会在IPO的询价圈购过程中向基金经理提供信息，告知进展情况以及投资者是否需要调整出价以提高中签机会。
大连万达没有立即回覆要求就IPO认购情况置评的电子邮件。
大连万达计划发行6亿股新股，根据路透所见到的条款书，每股价格在41.80-49.60港元。(完)
(编译 郑茵 审校 张涛)
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