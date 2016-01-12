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中国财经 | 2016年 1月 12日 星期二 12:15 BJT

万达集团计划将传奇影业和自家电影制作子公司合并后上市

路透北京1月12日 - 中国房地产与投资企业--大连万达集团的董事长王健林周二在记者会上表示，该公司计划将新近收购的好莱坞电影制作公司传奇影业(Legendary Entertainment)与自身的电影制作子公司合并，并寻求让合并后的业务在股市上市。

王健林并未透露首次公开发行(IPO)的时间表，也没有透露将在何地上市。

万达在周二稍早表示，已同意斥资约35亿美元，收购好莱坞电影制作公司传奇影业的多数股权。(完)

(编译 汪红英；审校 徐文焰)

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