万达集团计划将传奇影业和自家电影制作子公司合并后上市

路透北京1月12日 - 中国房地产与投资企业--大连万达集团的董事长王健林周二在记者会上表示，该公司计划将新近收购的好莱坞电影制作公司传奇影业(Legendary Entertainment)与自身的电影制作子公司合并，并寻求让合并后的业务在股市上市。