万达集团计划将传奇影业和自家电影制作子公司合并后上市

中国2016年财政收入增速降至4.5% 初步赤字2.83万亿元超目标
路透北京1月23日 - 受政策性减收等因素影响，中国2016年全国财政收入延续增幅逐年回落走势，同比增速降至4.5%，财政支出同比增速亦从去年两位数高点回落至6.4%，财政赤字为2.83亿元人民币，高于年初所定2.18万亿元的目标。
路透北京1月12日 - 中国房地产与投资企业--大连万达集团的董事长王健林周二在记者会上表示，该公司计划将新近收购的好莱坞电影制作公司传奇影业(Legendary Entertainment)与自身的电影制作子公司合并，并寻求让合并后的业务在股市上市。
王健林并未透露首次公开发行(IPO)的时间表，也没有透露将在何地上市。
万达在周二稍早表示，已同意斥资约35亿美元，收购好莱坞电影制作公司传奇影业的多数股权。(完)
(编译 汪红英；审校 徐文焰)
路透北京1月23日 - 受政策性减收等因素影响，中国2016年全国财政收入延续增幅逐年回落走势，同比增速降至4.5%，财政支出同比增速亦从去年两位数高点回落至6.4%，财政赤字为2.83亿元人民币，高于年初所定2.18万亿元的目标。
路透香港1月23日 - 亚洲最大炼油商--中国石油化工股份有限公司周一称，去年度油气产量按年跌近9%，原油加工量则轻微下降。
路透北京1月23日 - 中国国家发改委周一表示，今年要重点深化粮食等重要农产品价格形成机制和收储制度改革，高度重视农村土地“三权”分置改革、农村集体产权制度改革等进展，统筹推进农业农村各项改革。