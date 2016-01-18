万达集团董事长称计划将互联网金融业务进行IPO

路透香港1月18日 - 中国房地产与投资企业--大连万达集团董事长王健林周一称，计划使旗下互联网金融业务进行首次公开发行(IPO)，看好其购物商场数以百万计客流所带来的蓬勃发展。

王健林在亚洲金融论坛上表示，该计划是通过股票上市实现电影、旅游和运动业务资本化整体目标的一部分。他没有提供任何IPO的时间表。

他还表示，该公司认为，由于土地成本高企，投资中国一线城市面临更多风险，公司将继续聚焦三线城市。(完)