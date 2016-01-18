万达集团董事长称计划将互联网金融业务进行IPO

比特币中国CEO称公司运行正常 未收到中国央行的正式文件
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
路透香港1月18日 - 中国房地产与投资企业--大连万达集团董事长王健林周一称，计划使旗下互联网金融业务进行首次公开发行(IPO)，看好其购物商场数以百万计客流所带来的蓬勃发展。
王健林在亚洲金融论坛上表示，该计划是通过股票上市实现电影、旅游和运动业务资本化整体目标的一部分。他没有提供任何IPO的时间表。
他还表示，该公司认为，由于土地成本高企，投资中国一线城市面临更多风险，公司将继续聚焦三线城市。(完)
(编译 刘秀红；审校 王洋)
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
路透北京/上海1月19日 - 中国去年12月银行结售汇连续第18个月逆差，创11个月最大单月逆差额，且较上月扩大近四成，外管局新闻发言人王春英称，中国去年四季度跨境资金流出压力总体低于2016年年初水平，跨境资金流动总体将朝均衡方向收敛，未来中国外汇储备围绕合理区间上下波动将是常态。
路透北京1月19日 - 中国商务部周四强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。