万达商业考虑在A股借壳上市--消息

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透香港5月4日 - 据两位知晓情况的消息人士透露，大连万达商业地产股份有限公司3699.HK在上海证交所进行首次公开发行(IPO)的计划若不能很快获监管放行，则可能会寻求借壳上市。
其中一位消息人士称，公司内部提到了借壳上市的可能，与此同时母公司大连万达计划将香港上市的万达商业私有化。
万达商业在香港挂牌仅仅15个月，大连万达就要将其退市，理由是不满意股价表现，更青睐于将宝押在回归A股上市，去年已提交相关申请。
另外一名参与香港退市计划的知情消息人士称，如果A股上市申请流程耗时过长，万达将考虑购买一家壳公司。
出于事件的保密性，消息人士拒绝具名。
尚未立即联系到大连万达高管予以置评。(完)
(编译 刘秀红；审校 杜明霞)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。