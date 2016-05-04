万达商业考虑在A股借壳上市--消息

路透香港5月4日 - 据两位知晓情况的消息人士透露，大连万达商业地产股份有限公司3699.HK在上海证交所进行首次公开发行(IPO)的计划若不能很快获监管放行，则可能会寻求借壳上市。

其中一位消息人士称，公司内部提到了借壳上市的可能，与此同时母公司大连万达计划将香港上市的万达商业私有化。

万达商业在香港挂牌仅仅15个月，大连万达就要将其退市，理由是不满意股价表现，更青睐于将宝押在回归A股上市，去年已提交相关申请。

另外一名参与香港退市计划的知情消息人士称，如果A股上市申请流程耗时过长，万达将考虑购买一家壳公司。

出于事件的保密性，消息人士拒绝具名。

尚未立即联系到大连万达高管予以置评。(完)