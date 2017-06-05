万达体育旗下世界铁人公司收购摇滚马拉松创立公司CGI

路透上海6月5日 - 中国首富王健林拥有的万达体育旗下世界铁人公司（IRONMAN）近日宣布，收购举办“摇滚马拉松”系列赛的Competitor Group Holdings, Inc. (CGI)。收购完成后，万达体育耐力运动的版图将增加重量级IP，进一步巩固万达体育作为世界耐力运动领先者的地位。

万达集团网站刊登新闻稿称，此番收购CGI，将在中国落地此项极富特色的路跑赛事，推动大众参与型耐力运动在中国的发展。

世界铁人公司首席执行官安德鲁·梅西克表示，“作为全球公认的耐力运动品牌，收购全球最大的跑步平台，让我们在跑步运动未来的全球发展中处于一个积极的位置。”

CGI拥有超过30个世界级的赛事，其中包括旗舰赛事--摇滚马拉松系列赛，每年有超过60万名运动员参加。IRONMAN在全球范围内拥有或经营着超过20个跑步比赛，包括新加坡马拉松赛、奥克兰马拉松赛等。

万达集团4月末与雅培世界马拉松大满贯联盟（WMM）在北京签订战略合作协议。未来10年，万达将在亚太地区举办三个世界马拉松大满贯赛事，其中一站赛事将落户中国。

王健林此前在接受路透专访时表示，娱乐和体育公司是未来公司收购目标，若标的合适，万达对收购没有预算上限。[nL3S1B537Y]万达体育已是世界最大的体育公司之一，成为国际足联、国际篮联等十多个世界体育组织全球或中国独家商业伙伴，在全球超过20个国家运营足球、冰雪、自行车、篮球、铁人三项等二十多项体育运动。（完）