独家：大连万达集团将收购美国传奇娱乐多数股权--消息

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透1月4日 - 知情消息人士透露，中国房地产与投资企业--大连万达集团已同意收购美国电影制作公司传奇娱乐(Legendary Entertainment)多数股权，对后者的估值在30-40亿美元之间。
该消息人士周一称，万达将持有传奇娱乐略超过50%的股权，其余股权由后者的创始人和执行长Thomas Tull以及其他管理层持有。
该人士还称，传奇娱乐的其他投资者，包括日本软银(9984.T)和投资公司Waddell & Reed已同意出售他们持有的股权。
这位要求匿名的消息人士还透露，协议已经签署并可能最早下周宣布。
万达、传奇娱乐、软银和Waddell & Reed未立即回覆置评请求。(完)
(翻译 张荻；审校 张若琪)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)