独家：大连万达集团将收购美国传奇娱乐多数股权--消息

路透1月4日 - 知情消息人士透露，中国房地产与投资企业--大连万达集团已同意收购美国电影制作公司传奇娱乐(Legendary Entertainment)多数股权，对后者的估值在30-40亿美元之间。

该消息人士周一称，万达将持有传奇娱乐略超过50%的股权，其余股权由后者的创始人和执行长Thomas Tull以及其他管理层持有。

该人士还称，传奇娱乐的其他投资者，包括日本软银(9984.T)和投资公司Waddell & Reed已同意出售他们持有的股权。

这位要求匿名的消息人士还透露，协议已经签署并可能最早下周宣布。

万达、传奇娱乐、软银和Waddell & Reed未立即回覆置评请求。(完)