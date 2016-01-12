万达以35亿美元收购美国电影公司传奇影业多数股权

路透北京1月12日 - 中国房地产及娱乐巨头大连万达集团周二表示，已同意以大约35亿美元收购好莱坞电影公司传奇影业(Legendary Entertainment)的控股权。

中国首富--万达董事长王健林在北京的记者会上说，万达收购传奇影业股权，既有知识产权方面的原因，也是看中该公司的电影。一位知情人士本月稍早告诉路透，双方已经达成协议。

万达已经是全球最大的影院运营商，控股北美第二大影院连锁AMC Entertainment Holdings(AMC.N)和澳洲影院运营商Hoyt's Group。万达集团旗下上市公司--万达院线(002739.SZ)是中国最大影院运营商。(完)