万达以35亿美元收购美国电影公司传奇影业多数股权

路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8696元附近
路透上海1月20日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周五预计会开在6.8696元附近，较上日贬值约128点。
路透北京1月12日 - 中国房地产及娱乐巨头大连万达集团周二表示，已同意以大约35亿美元收购好莱坞电影公司传奇影业(Legendary Entertainment)的控股权。
中国首富--万达董事长王健林在北京的记者会上说，万达收购传奇影业股权，既有知识产权方面的原因，也是看中该公司的电影。一位知情人士本月稍早告诉路透，双方已经达成协议。
万达已经是全球最大的影院运营商，控股北美第二大影院连锁AMC Entertainment Holdings(AMC.N)和澳洲影院运营商Hoyt's Group。万达集团旗下上市公司--万达院线(002739.SZ)是中国最大影院运营商。(完)
(编译 李春喜 审校 李婷仪)
路透上海1月20日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周五预计会开在6.8696元附近，较上日贬值约128点。
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
路透香港1月19日 - 尽管油价持稳，中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司周四称，预计2017年净产量按年下降约4%，三年内产量目标基本持平。