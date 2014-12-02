大连万达与美国狮门娱乐讨论入股事宜--彭博新闻

路透北京12月1日 - 据彭博新闻周一报导，大连万达集团正与美国电影公司狮门娱乐公司(Lions Gate Entertainment Corp)LGF.N商谈入股事宜。大连万达为美国最大影院业者之一。

据彭博引述万达集团董事长王健林的访问表示，狮门娱乐与万达的会谈目前处于“初步阶段，不见得会达成协议。”

王健林的谈话，是万达有意进一步进军美国电影产业的最新迹象。三天前，王健林控股的万达院线已获准发行股票，希望至多筹资20亿元人民币。

目前未能连络上万达的发言人表示意见。狮门娱乐一名发言人则不予置评。

据彭博报导，被美国《富比士(福布斯) 》杂志列为中国第四巨富的王健林表示，狮门娱乐的所有人“仅愿意出售少数股权。”王健林表示，目前也正与米高梅洽谈投资事宜。

万达于2012年以26亿美元买下美国影院连锁企业AMC娱乐公司(AMC.N)，包括约20亿美元的承担债务。这项协议是中国私人企业最大的海外收购项目，也是万达的首个海外投资。

万达在8月宣布赢得贝弗利山(Beverly Hills)一土地计划项目的投标，将斥资12亿美元在此进行开发，作为“进军好莱坞重要的第一步。”

据彭博报导，王健林表示，万达已经将焦点转移至文化、娱乐与电商事业。(完)

(编译 陈宗琦；审校 龚芳)

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