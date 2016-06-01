万达集团将获得310亿港元贷款 用于万达商业私有化融资

路透香港5月31日 - 根据联交所周一文件，万达集团正从两家中资银行筹资最多307.8亿港元(39.7亿美元)，做为其以344.5亿港元将大连万达商业地产股份有限公司私有化的融资。

招商银行将对设于开曼群岛的特殊目的实体(SPV)提供三笔最多达270亿港元的贷款，这些SPV为万达集团财团的成员，该财团已拟将万达商业私有化。另外，CICC Hong Kong Finance (Cayman) Ltd将提供一笔37.8亿港元备用贷款。

根据联交所公告，该等贷款融资将于退市后之指定日期到期及须悉数偿还。万达集团最终将全资或着部分拥有该代表机构或专业投资人的开曼群岛SPV。

这些投资者包括香港杉杉集团有限公司、中国中铁股份有限公司、平安保险集团等。王健林及其夫人、万达集团、以及大连合兴投资有限公司为万达商业控股股东，共持有54.26%股份。

路透周一报导，万达商业私有化退市后寻求A股上市。

报导补充称，万达集团已成立SPV收购万达商业全部已发行H股。如果万达商业未能在两年内在中国重新挂牌，SPV投资者可按其持股股数获得最高12%的年息。(完)