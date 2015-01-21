大连万达集团投资西班牙马德里竞技俱乐部 买进20%股权

中国应关注非银机构对金融体系的影响 提升监管有效性--央行工作论文
路透北京5月9日 - 中国央行周二称，尽管中国的银行机构仍然在金融体系中占据主导性地位，但非银行金融机构在中国金融体系已显示出不容忽视的影响力；因此，为了提高金融监管的有效性，不仅要关注银行业金融机构，更要关注非银金融机构。
路透北京1月21日 - 中国最大地产公司--大连万达集团周三表示，已经同意购买西班牙马德里竞技俱乐部股权。
大连万达发表声明指出，将以4,500万欧元(5,203万美元)买下马德里竞技20%的股权。
这是首度有中国企业投资于欧洲高级足球俱乐部。(完)
(编译 张明钧; 审校 张涛)
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涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为18.85%，低于上交易日收盘的20.86%。
路透北京5月9日 - 中国国内大型基金公司--易方达基金公司近日宣布，与欧洲ETF Securities合作开发运营的UCITS ETF今年获投资者持续申购, 产品规模由2016年初的2,000万美元增至2017年4月底的3,300万美元，成为目前欧洲市场上中资同类基金中最大的MSCI中国A股指数ETF。