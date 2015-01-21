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中国财经 | 2015年 1月 21日 星期三 11:13 BJT

大连万达集团投资西班牙马德里竞技俱乐部 买进20%股权

路透北京1月21日 - 中国最大地产公司--大连万达集团周三表示，已经同意购买西班牙马德里竞技俱乐部股权。

大连万达发表声明指出，将以4,500万欧元(5,203万美元)买下马德里竞技20%的股权。

这是首度有中国企业投资于欧洲高级足球俱乐部。(完)

(编译 张明钧; 审校 张涛)

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