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中国财经 | 2017年 5月 9日 星期二 11:21 BJT

万达集团与马来西亚洽谈开发大马城项目--报载

路透吉隆坡5月9日 - 海峡时报周二报导，马来西亚当局正与中国大连万达集团洽谈开发吉隆坡一大型房地产项目，不到一周前，马来西亚政府刚宣布撤换这个项目的原始合作伙伴。

据报导指出，马来西亚总理纳吉布希望在5月14-15日访问北京出席一带一路国际合作高峰论坛期间，与万达完成签约。

报导引述政府及金融高层人士称，目前谈判已进入深入阶段，万达集团将成为这个项目的主开发商，现在正等待中国金融监管当局的批准。

大连万达集团不予置评。纳吉布办公室未立即回覆置评要求。

马来西亚上周三表示，价值17亿美元的大马城(Bandar Malaysia)房地产项目交易宣告失败，因买主依海控股(Iskandar Waterfront Holdings)(IWCI.KL)及中国铁路工程总公司(CREC)未支付款项。

依海控股及中铁工驳斥上述指控。(完)

(编译 蔡美珍；审校 于春红)

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