万达集团与马来西亚洽谈开发大马城项目--报载

人民币大幅收贬创月内最低 收盘前遭维稳缩减跌幅
路透北京6月20日 - 人民币兑美元即期周二收跌近百点，并创6月以来最低。交易员称，人民币中间价下滑幅度有所过滤，引发逢低购汇盘；午后汇价明显走弱一度跌至6.8369，但收盘前遭遇维稳，跌幅迅速缩减。
路透吉隆坡5月9日 - 海峡时报周二报导，马来西亚当局正与中国大连万达集团洽谈开发吉隆坡一大型房地产项目，不到一周前，马来西亚政府刚宣布撤换这个项目的原始合作伙伴。
据报导指出，马来西亚总理纳吉布希望在5月14-15日访问北京出席一带一路国际合作高峰论坛期间，与万达完成签约。
报导引述政府及金融高层人士称，目前谈判已进入深入阶段，万达集团将成为这个项目的主开发商，现在正等待中国金融监管当局的批准。
大连万达集团不予置评。纳吉布办公室未立即回覆置评要求。
马来西亚上周三表示，价值17亿美元的大马城(Bandar Malaysia)房地产项目交易宣告失败，因买主依海控股(Iskandar Waterfront Holdings)(IWCI.KL)及中国铁路工程总公司(CREC)未支付款项。
依海控股及中铁工驳斥上述指控。(完)
(编译 蔡美珍；审校 于春红)
路透北京6月20日 - 人民币兑美元即期周二收跌近百点，并创6月以来最低。交易员称，人民币中间价下滑幅度有所过滤，引发逢低购汇盘；午后汇价明显走弱一度跌至6.8369，但收盘前遭遇维稳，跌幅迅速缩减。
路透北京6月20日 - 中国央行周二公布季度问卷调查报告显示，二季度企业家信心指数为65.4%，比上季提高3.9个百分点；企业家宏观经济热度指数为34%，比上季提高2.7个百分点，其中，34.4%的企业家认为宏观经济“偏冷”，63.4%认为“正常”。
路透6月20日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16:10时，1港元=0.87625人民币)