万达主席王健林成中国新首富--福布斯

福布斯宣布，根据最新信息，中国万达集团董事长王健林的财富据估算达到140亿美元，超过执掌中国最大本土饮料企业的宗庆后，已成为新的中国首富。福布斯称，王健林的财富主要来自他旗下的商业房地产公司--大连万达商业地产股份有限公司。图为王健林。路透