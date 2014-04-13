万达集团未来海外重点布局文化旅游

路透上海4月13日 -继收购美国第二大电影院线AMC(AMC.N)后，中国大型商业地产企业万达集团正计划加大海外扩张步伐，海外布局重点将是文化和旅游业，争取2020年海外市场收入占比达到2-3成。

他周六在上海中欧工商学院发表演讲时指出，今年万达集团资产预计达到4,500亿元人民币；收入达2,600-2,700亿元，继续保持30%以上的增速。随着近年来业务体量的迅速壮大，预计2016年以后集团业绩增速可能放缓至15%左右，计划至2020年，公司年营收超过1,000亿美元，净利逾百亿美元，总资产超1万亿元人民币。

截至2013年底，万达集团资产达到3,800亿元，收入1,866亿元，净利润125亿元，创造了世界上大型企业营收连续八年保持30%以上增速的发展奇迹。

“到国外去，我们的目标就是文化、旅游，不会去克隆不动产模式。”他解释说，在海外，购物中心等商业地产已高度成熟，几乎没有发展空间。若是未来集团能够透过上市等渠道融到成本较低的资金，或会考虑采用并购方式介入海外不动产领域。

2012年万达以26亿美元收购美国影院运营商AMC娱乐公司，开启了该集团海外扩张的征程；去年公司又宣布投资3.2亿英镑收购一家英国游艇公司，投资近7亿英镑在伦敦核心区建设超五星级的万达酒店。不过万达的海外业务刚起步，海外营收仍占相当小的比例。

他说，跨国经营是一家大型公司经营到一定规模后的必然途径。随着中国经济增速逐渐放缓，万达需要到海外市场寻求更大的增长动力。

而去年11月，国际三大评级机构标准普尔、穆迪和惠誉分别给万达商业地产公司做出“BBB+”，“Baa2”和“BBB+”的长期企业高信用评级，这是国际评级机构给中国民营企业的最高评级，为万达在国际上发债和股票上市创造了良好条件。

王健林坦承，去年国际机构的评级，就是为了未来公司上市做准备的。不过他对于上市计划未做更多评论。

目前万达集团拥有AMC娱乐和万达商业地产(0169.HK)两家上市公司，旗下电影院线业务和商业地产公司亦向中国证监会提出申请在A股市场上市，正处于审批进程中。去年11月，万达商业地产在英国发债，融资6亿美元，包括发行费在内综合成本只有4.8%。

福布斯杂志去年评选王健林为中国首富，其财富据估算达到140亿美元。王健林财富主要来自其商业地产公司，王健林及其家族持有万达集团约64%股份。

总部位于大连的万达集团旗下拥有商业地产和文化旅游两大主业板块，涉足购物中心、酒店、百货、电影院线等多个业务，最近投入巨资建设旅游地产和文化产业。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。