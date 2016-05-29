万达集团首个文旅城开业 期望以民族文化挑战洋品牌

路透南昌5月29日 - 中国大型房企大连万达集团在全国投入上千亿人民币建设的多个文化旅游综合体项目，迎来阶段性成果，首个开业项目--南昌万达文化旅游城周六启幕。万达集团期望这一系列代表中国民族文化的文旅城，能够挑战以上海迪斯尼乐园为代表的“洋品牌”。

万达集团董事长王健林表示，9月安徽合肥的万达文旅城将开业，哈尔滨万达城将于2017年开业，青岛东方影都和广州万达城将于2018年开业。公司计划2020年前国内建15个万达城，国外建3-5个万达城。

“我们在尽最大努力，至少在文化娱乐旅游这个领域充分占领中国市场，洋品牌有洋品牌的优势，但是本土品牌更具优势。”他说。

万达文化旅游城，含文化旅游、购物休闲、餐饮住宿等多个功能板块，一般会包括室外主题乐园、大型购物中心（万达茂）、酒店群等，每个万达城均是占地面积相当大，投资额高昂。例如南昌项目占地200公顷，文旅产业的投资高达200亿元，而上周开工的桂林文旅城亦占地200公顷，文旅总投资160亿元。

不同于迪斯尼乐园中引入大量卡通明星形象，在每个万达城中，万达集团均赋予其独特的地方名俗文化韵味，例如南昌项目则引入江西省当地特色文化，例如主题公园中展示了江西的景德镇瓷文化、鄱阳水乡的渔家文化等，万达茂由26个大型青花瓷罐体组成。

不过，万达城的选址绝大多数为国内二三线城市，例如南昌、合肥、哈尔滨，当地居民的收入水平不如沿海发达城市，游客消费能力有限。尽管万达游乐项目的门票明显低于上海迪斯尼，但相对于当地居民收入水平仍显稍贵。

例如，南昌万达城主题乐园门票为198-248元，海洋馆的门票为150-180元，两处联票需300多元，一家三口出游一次需上千元开销，而南昌当地平均月薪仅三千多元。万达城开业首日，数以千计的消费者涌入了万达茂中的各个商店中，主题乐园中游客相对较少。

据万达提供的资料，南昌万达城可同时容纳3万名游客，预计年接待游客超过1,000万人次。

王健林上周曾在电视媒体中公开表示，不看好上海迪斯尼开园后的财务状况，因其高昂投入必会带来高票价，从而导致客源流失。他认为上海迪斯尼在10-20年内都不会盈利。

上海迪士尼乐园总投资340亿元，计划于6月16日开业。上海迪斯尼此前宣布，其平日票为370元人民币，高峰日为499元，开幕期（6月16日至30日）为499元。目前上海迪斯尼开业后前两周的门票均已售完，试运营期间单日游客峰值达11万，乐园管理方称未来可能视情况会采取限流措施。

从香港迪士尼乐园的运营历史来看，主题乐园本身盈利确实不稳定，香港迪士尼就曾连续多年亏损，迪士尼(DIS.N)从卡通形象等知识产权授权费等周边产业所获不菲。而以房地产为主业的万达集团，自然不会单纯依赖主题乐园等旅游项目本身的盈利，万达城中的商业设施、酒店群以及乐园周边的住宅项目均将给万达带来不小的盈利。（完）