大连万达集资承诺12%回报 以进行万达商业私有化计划

中国“十三五”时期石油消费将保持稳定 将大力发展天然气--发改委
路透北京1月19日 - 中国发改委周四称，预计中国“十三五”时期石油需求仍将稳步增长，但增速进一步放缓，石油在一次能源消费中的占比保持基本稳定。以提高天然气在一次能源消费结构中的比重为发展目标，大力发展天然气产业。
路透香港4月22日 - 根据路透所见到的文件显示，大连万达集团正在集资，以安排旗下在香港上市的万达商业3699.HK私有化，之后再于上海上市，投资人最晚周一支付订金。
路透所见到的简报文件显示，大连万达表示，如果万达商业退市后两年内未能在上海上市，将支付高至12%的年利率。
万达商业在香港上市仅仅15个月后，大连万达集团就考虑将其私有化，因对其股价表现不满意，选择将宝压在回归上海上市。
知悉筹资事宜的消息人士表示，大连万达集团的要约已获得超额认购。筹资是通过特别目的实体进行的，愿意参加的投资者必须支付20%的保证金。
“如果公司在退市满两年或2018年8月31日前(以较晚者为准)未能够在国内主板市场上市，大连万达集团将回购(特别目的实体的)全部股份，并向海外及境内投资者分别支付12%和10%的利息，”文件称。
路透就此消息联系大连万达，但后者拒绝置评。(完)
(编译 蔡美珍/王兴亚；审校 李婷仪/屈桂娟)
路透北京1月19日 - 中国发改委周四称，预计中国“十三五”时期石油需求仍将稳步增长，但增速进一步放缓，石油在一次能源消费中的占比保持基本稳定。以提高天然气在一次能源消费结构中的比重为发展目标，大力发展天然气产业。
路透上海1月19日 - 中国国家外汇管理局周四公布，12月银行结售汇逆差463亿美元，创11个月最大单月逆差额，亦为连续第18个月出现逆差，数据较上月的逆差334亿美元扩大38.62%。
路透北京1月19日 - 中国首支人民币商业地产私募股权基金--高和资本日前与江苏银行宣布发起设立国内首支商业地产ABS（资产支持证券）基金，规模200亿元人民币，将专注于盘活商业地产，以商业地产证券化产品作为主要投资标的。