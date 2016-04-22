大连万达集资承诺12%回报 以进行万达商业私有化计划

路透香港4月22日 - 根据路透所见到的文件显示，大连万达集团正在集资，以安排旗下在香港上市的万达商业3699.HK私有化，之后再于上海上市，投资人最晚周一支付订金。

路透所见到的简报文件显示，大连万达表示，如果万达商业退市后两年内未能在上海上市，将支付高至12%的年利率。

万达商业在香港上市仅仅15个月后，大连万达集团就考虑将其私有化，因对其股价表现不满意，选择将宝压在回归上海上市。

知悉筹资事宜的消息人士表示，大连万达集团的要约已获得超额认购。筹资是通过特别目的实体进行的，愿意参加的投资者必须支付20%的保证金。

“如果公司在退市满两年或2018年8月31日前(以较晚者为准)未能够在国内主板市场上市，大连万达集团将回购(特别目的实体的)全部股份，并向海外及境内投资者分别支付12%和10%的利息，”文件称。

路透就此消息联系大连万达，但后者拒绝置评。(完)