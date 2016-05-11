大连万达集团重新考虑万达商业私有化计划--消息

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透香港5月11日 - 两名熟知内情的消息人士称，大连万达集团正重新考虑万达商业3699.HK的私有化计划，因对中国对股票上市的审批趋严感到不安，且对于股东是否批准私有化的价格也不确定。
针对近日传闻所说的中国证监会将暂缓在海外上市的红筹企业回到国内上市，证监会周五回应表示，已经注意到相关舆情，目前正对这类企业通过IPO、并购重组渠道回归A股可能产生的影响进行深入研究。
万达商业在香港上市仅仅15个月后，大连万达集团就考虑将其私有化，因对其股价表现不满意，选择将宝压在回归上海上市。
消息人士告诉路透，目前无法立即得知万达集团是否已作出放弃私有化的最后决定。问题之一是，万达集团已经和可能的投资者签署一项协议，将为私有化的收购筹集40亿美元，且他们已预先支付了部分款项。
万达商业未立即回应置评的要求。(完)
(编译 张若琪 审校 蔡美珍)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。