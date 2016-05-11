大连万达集团重新考虑万达商业私有化计划--消息

路透香港5月11日 - 两名熟知内情的消息人士称，大连万达集团正重新考虑万达商业3699.HK的私有化计划，因对中国对股票上市的审批趋严感到不安，且对于股东是否批准私有化的价格也不确定。

针对近日传闻所说的中国证监会将暂缓在海外上市的红筹企业回到国内上市，证监会周五回应表示，已经注意到相关舆情，目前正对这类企业通过IPO、并购重组渠道回归A股可能产生的影响进行深入研究。

万达商业在香港上市仅仅15个月后，大连万达集团就考虑将其私有化，因对其股价表现不满意，选择将宝压在回归上海上市。

消息人士告诉路透，目前无法立即得知万达集团是否已作出放弃私有化的最后决定。问题之一是，万达集团已经和可能的投资者签署一项协议，将为私有化的收购筹集40亿美元，且他们已预先支付了部分款项。

万达商业未立即回应置评的要求。(完)