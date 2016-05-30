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中国财经 | 2016年 5月 30日 星期一 13:37 BJT

万达集团提出私有化万达商业 总作价344.5亿港元且不会提价

路透香港5月30日 - 停牌一个多月的大连万达商业地产股份有限公司3699.HK周一宣布，大股东万达集团提出按每股52.8港元收购公司全部已发行H股，交易作价达344.5亿港元；万达集团并将不会提高要约价。

万达集团提出的私有化作价较万达商业4月22日停牌前最后交易日报价50港元溢价5.6%，较公司2014年12月上市时的招股价48港元高10%。

万达商业表示，万达集团不保留提高要约价的权利，这意味着要约价不会因经公司上周举行股东周年大会上批准的2015年度有关股息减少。

万达商业股份将于下午恢复交易。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here)

(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)

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