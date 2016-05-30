万达集团提出私有化万达商业 总作价344.5亿港元且不会提价

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透香港5月30日 - 停牌一个多月的大连万达商业地产股份有限公司3699.HK周一宣布，大股东万达集团提出按每股52.8港元收购公司全部已发行H股，交易作价达344.5亿港元；万达集团并将不会提高要约价。
万达集团提出的私有化作价较万达商业4月22日停牌前最后交易日报价50港元溢价5.6%，较公司2014年12月上市时的招股价48港元高10%。
万达商业表示，万达集团不保留提高要约价的权利，这意味着要约价不会因经公司上周举行股东周年大会上批准的2015年度有关股息减少。
万达商业股份将于下午恢复交易。（完）
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(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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