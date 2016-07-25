万达商业称中国人寿将投赞成票支持公司退市议案

中国发改委通知称总投资3亿美元及以上限制类外商投资项目由发改委核准
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透香港7月25日 - 正在筹划私有化的大连万达商业地产股份有限公司3699.HK周一表示，中国人寿(2628.HK)(601628.SS)拟在公司稍后举行的股东特别大会上，就支持公司退市投赞成票。
中国人寿持有万达商业4,844.5万股H股，相当于后者已发行H股约7.42%及已发行股本1.07%。
万达商业的公告称，中国人寿已向公司的私有化财务顾问中金香港发出意向书，支持公司退市议案。
万达商业大股东万达集团提出按每股52.8港元收购公司全部已发行H股，交易作价达344.5亿港元。万达商业将于8月15日举行股东特别大会就私有化进行表决，倘获得通过，其股份将于9月13日最后交易，9月20日正式自联交所除牌。（完）
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(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 中国首富、大连万达董事长王健林周二称，集团每年有50-100亿美元专款用于对外投资，侧重娱乐和体育。