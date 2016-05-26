独家：万达商业私有化要约延后宣布 因遭香港当局质疑--消息

路透香港5月26日 - 根据多名公司内部人士披露，中国首富王健林欲将旗下香港上市公司万达商业私有化的计划，因遭到香港证监会提出疑问而暂停，使得私有化要约的宣布随之延后。

其中两名直接知情消息人士表示，大连万达商业3699.HK原本预计最早在5月2日公布私有化的详细计划。由于讨论细节并未公开，消息人士拒绝具名。万达商业自4月25日以来已停牌。

王健林希望让万达商业由香港退市，然后在上海重新挂牌，希望享受到中国内地预计较高的估值。

香港证监会对万达商业母公司大连万达集团提出疑问的内容，以及为何公司延迟宣布，目前并不清楚。

香港证监会拒绝评论。

万达商业也拒绝置评。

香港证监会在公司退市前对其提出质疑也很平常，因为私有化要约需要获得监管机构的批准。

但一位了解情况的人士称，该公司的私有化结构在香港很罕见，这令监管机构头疼。

大连万达已成立了一家特殊机构来收购万达商业的所有股份。希望拥有万达商业未来大陆上市股票的投资者已超额申购该机构的股票。

如果大连万达两年内不能重新在大陆上市，则投资者的持股将每年获得至多12%的利息。

但目前不清楚万达商业香港上市股票的投资者将获得什么回报。

据万达商业3月底发布的声明称，大连万达准备每股最低出价48港元，与2014年12月的首次公开发行(IPO)价格相同。但一位消息人士本月稍早向路透表示，为了赢得股东的批准，大连万达考虑提出每股较IPO价格溢价10-20%的要约。(完)