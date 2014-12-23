大连万达未雨绸缪 加快向旅游和娱乐产业转型

(本文由路透中文网编译提供)

路透香港12月17日（记者 Clare Jim） - 亿万富翁王健林称，中国快速城镇化时代将在未来十年内结束，大连万达正在加快向旅游和娱乐产业转型。

王健林是中国第四巨富，旗下的万达商业地产在中国109个城市总共拥有159个万达广场项目，其中88个正在建设中。万达商业地产通过在香港首次公开发行（IPO），募资37亿美元，12月23日在香港联交所挂牌上市。

“房地产业留给大家最后转型时期也就还有十年罢了，”王健林周六在北京举行的一个商业峰会上说。“如果真到了城镇化70%左右，城镇化基本完成，可能机会就没有了。”

目前，中国14亿人口的54%居住在城市，中国设定了2020年城镇化率达到60%的目标。城镇居民收入更高且花费更多，这对中国向消费主导型经济增长转型至关重要。

王健林的观点比其他一些房地产商更悲观，后者认为城镇化红利会延续更长时间。万科集团总裁郁亮今年5月表示，中国房地产业黄金时代已经结束，但城镇化会促进该行业再发展15年。

瑞银集团驻香港的中国分析师Tang Wang表示，每年移居到城市的人口降至为1,700万或1,800万，而高峰时期为2,000万。从农村移居到城市的最大障碍是户口上的限制，户口与保障性住房和子女上学等福利挂钩。

在繁荣发展时期，大连万达主要在快速发展的省级城市建设商场，而非聚焦上海和北京。与地方政府间的密切关系有助于王健林以便宜价格拿到建设商场的地块，他的企业发展得很快。

万达商业地产2014年上半年收入较去年同期下降27%，这也说明了王健林目前急于转型的原因。该公司将收入减少归因于完工项目减少和售价下滑，这也是中国房地产市场疲弱的表现。

“这种(不断走大规模的)模式绝对不可能再持续，”王健林说。“中国的土地资源、中国的财政资源和中国市场支持不了这种模式。”

为了吸引更多中产阶层消费者，大连万达正在高端娱乐和旅游设施方面投入3,250亿元（530亿美元），其中包括将在几年后开业的数个巨型万达城项目。

大连万达还在旅游景区的文化度假村项目上投资1,350亿元，包括长白山、云南和海南等地。

大连万达还加快海外扩张，以此缓和中国经济放缓的影响，计划到2018年在全球建设逾150个豪华酒店。（完）