万达商业控股股东考虑提出313亿港元私有化建议 开盘大涨

路透香港3月31日 - 中国最大商业物业开发商--大连万达商业地产股份有限公司3699.HK称，控股股东考虑提出H股全面收购要约，涉资约313亿港元，即按2014年IPO（首次公开发售）原价回收。

该股周四开盘大涨20.62%，报46.8港元。

万达商业周三晚间在联交所的声明称，控股股东大连万达集团股份有限公司正初步考虑就H股进行一项自愿全面收购要约，如经落实，将可能导致万达商业私有化以及于联交所除牌。不过公告没有解释私有化原因。

万达商业并称，如进行自愿全面收购要约并且发出正式要约，H股的要约价将不会低于每H股48港元现金（除非该要约价考虑到H股股息的金额而减少）。

现时万达商业的已发行股本总额约为6.53亿股H股以及38.75亿股内资股。万达集团拥有19.79亿股内资股，占43.71%的权益。

万达商业于2014年12月于香港IPO上市，招股价每股48港元，集资约313亿港元。该公司于2014及2015年度分别宣派每股0.95元及1.05元人民币的股息。

该公司去年曾公布计划向中国证监会申请发行2.5亿股A股，集资高至120亿元。（完）

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