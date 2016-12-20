万达商业与富力地产合作 五年投资300亿元人民币开发商业项目

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。
路透香港12月20日 - 中国万达商业和广州富力地产(2777.HK)周二宣布，双方签订战略合作协议，于2017-2021年期每年合作开发五个商业综合体，五年间开发25个项目，投资共300亿元人民币。
两家公司联合发出新闻稿称，万达商业和富力地产将共同合作开发＂万达广场＂项目。万达主要负责规划设计、招商运营及部分投资，使用万达广场品牌。富力地产负责专案主要投资、建设。2017年双方首批合作的五个项目分布一、二线城市。
＂万达商业与富力地产的合作标志着万达商业进入轻资产经营的新阶段，加速万达商业从开发向服务转型，双方合作为行业企业竞合发展树立榜样。＂万达集团董事长王健林表示。
富力地产联席董事长兼总裁张力表示，此次和万达合作，将大幅增加富力地产利润和优质持有物业，提升公司价值。
富力地产今天收低1.82%，报9.19港元。
万达商业今年9月完成私有化并自香港联交所主板退市，公司称将继续考虑以各种方式实现A股上市。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 乔艳红)
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。
路透北京1月13日 - 中国国务院最新发布“十三五”（2016-2020年）国家知识产权保护和运用规划，目标到2020年知识产权密集型产业占GDP比重明显提高，成为经济增长新动能，知识产权重要领域和关键环节的改革取得决定性成果。
路透北京1月13日 - 美国周四就中国原铝（电解铝）提供补贴提起世贸组织（WTO）争端解决机制下的磋商请求。对此，中国商务部周五称，中国铝业市场是高度竞争与市场化的行业，相关贷款和购买原材料均已充分市场化和商业化，不存在美国所指称的补贴问题。