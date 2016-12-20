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中国财经 | 2016年 12月 20日 星期二 16:30 BJT

万达商业与富力地产合作 五年投资300亿元人民币开发商业项目

路透香港12月20日 - 中国万达商业和广州富力地产(2777.HK)周二宣布，双方签订战略合作协议，于2017-2021年期每年合作开发五个商业综合体，五年间开发25个项目，投资共300亿元人民币。

两家公司联合发出新闻稿称，万达商业和富力地产将共同合作开发＂万达广场＂项目。万达主要负责规划设计、招商运营及部分投资，使用万达广场品牌。富力地产负责专案主要投资、建设。2017年双方首批合作的五个项目分布一、二线城市。

＂万达商业与富力地产的合作标志着万达商业进入轻资产经营的新阶段，加速万达商业从开发向服务转型，双方合作为行业企业竞合发展树立榜样。＂万达集团董事长王健林表示。

富力地产联席董事长兼总裁张力表示，此次和万达合作，将大幅增加富力地产利润和优质持有物业，提升公司价值。

富力地产今天收低1.82%，报9.19港元。

万达商业今年9月完成私有化并自香港联交所主板退市，公司称将继续考虑以各种方式实现A股上市。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 乔艳红)

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