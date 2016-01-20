万达将围绕娱乐及体育等行业 继续通过收购完成产业布局--报载

路透上海1月20日 - 第一财经日报周三援引中国房地产及投资综合企业--大连万达集团董事长王健林表示称，未来将围绕娱乐、体育和旅游三个行业，继续通过收购来进一步完成产业布局，而金融将在整个万达商业版图中占据举足轻重的地位，未来万达集团50%的利润将来自地产之外。

王健林并指出，未来万达网络金融的发展目标是，2020年万达网络金融覆盖全国至少50,00个大型商业中心；此外，万达网络金融3年内实现IPO，创造巨大商业价值。

“我们只买三个行业的公司——娱乐、体育和旅游，特别是娱乐和旅游，我们买的所有公司的业务必须能够在中国落地或者与万达现有业务嫁接，”王健林称，娱乐产业、体育产业对于中国而言目前还属于稀缺资源，所以要抓住机会先行一步。

对于万达2016年商业地产的计划收入下调至约1,300亿元，王健林指出，万达把商业和地产切开，是希望逐渐把不动产和地产去掉。不是说集团发展文化、旅游等就把商业地产抛掉，还会继续支持万达商业收入和利润的增长，并且要改善其利润结构。今年的目标要力争万达商业的净利润50%来自地产之外，这意味着要不断扩大租金收入及利润规模。

在网络金融架构方面，王健林介绍，万达网络金融包括五个板块：大数据应用、征信服务、网络信贷、移动支付及飞凡卡。未来万达网络金融3年内实现IPO，让全世界特别是让中国投资者和老百姓分享中国和万达集团的财富成长。

去年12月26日，万达集团战略并购中国排名第四的第三方支付公司“快钱”，作为万达电商以及互联网金融领域的支付平台。目前，万达集团已将电子商务列为四大支柱产业之一。

据万达集团方面介绍其O2O业务进展，包括免费WiFi布局完成，大数据中心已启动建设，几十款O2O服务软件正在研发中。（完）