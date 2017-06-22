万达称建行等银行通知抛售万达债券属谣言 集团经营良好（更新版）

（新增万达电影午后停牌等细节）

路透北京6月22日 - 中国大型民企--万达集团周四午间发出声明表示，今日网上有人恶意炒作中国建设银行(601939.SS)等银行下发通知抛售万达债券一事，经了解，建行等银行从未下发此类通知，网上炒作属于谣言。

“万达集团经营一切良好，希望大家不信谣、不传谣。”该声明称。

万达集团旗下A股公司--万达电影(002739.SZ)早盘一度逼近跌停；据深交所午间公告，该股下午临时停牌，因公共传媒出现关于万达电影的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，经公司申请自下午起停牌，待公司披露澄清公告后复牌。

万达电影早盘收挫9.87%，稍早万达债亦遭遇集中卖盘而重挫，因市场有传言称大行指示管理人抛售万达相关债券。

上海证交所15万达01债周四早盘价格一度最低跌至96.66元人民币，较上日收盘价跌逾2.3%，该债成交金额超过2亿元。此前该债单日成交规模多在1,000万-2,000万元或更少。（完）