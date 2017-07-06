万达集团上半年实现营收1,348.5亿元 同比增12.4%

路透上海7月6日 - 中国大型地产和娱乐集团--万达集团周四宣布其半年业绩，上半年公司实现收入1,348.5亿元人民币，完成年度计划的51.1%，同比增长12.4%；其中服务业务收入贡献占比达57.9%，占比进一步提高。

万达集团官网显示，去年10月万达旅业的资产和业务与同程网合并，今年起万达旅业的业绩不再与万达集团合并计算。若剔除万达旅业因素，万达集团上半年可比营收数据同比增长17.9%。

上半年万达商业收入达735亿元，同比增加14.2%。其中：地产业务收入563.4亿元，完成上半年计划的119.2%，同比增加11.3%；租金收入116.9亿元，完成上半年计划的102.2%，同比增加34.3%，租金收缴率100%。

构成万达服务产业重要支柱的万达文化集团和万达金融集团，上半年分别贡献收入308亿元和206亿元，同比增速分别达5.9%和46.8%。

去年全年万达集团实现营收2,549.8亿元，同比增长3.4%；其中服务业收入占比55%，历史上首次超过房地产收入。今年初公司提出目标，计划今年全年实现营收2,658亿元。

万达集团是中国首富、万达董事局主席王健林绝对控股企业，旗下拥有万达电影(002739.SZ)、美国最大院线AMC(AMC.N)等上市公司；万达商业地产自香港退市后，正排队申请在A股市场首次公开发行（IPO）。（完）