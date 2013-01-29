万达集团今年收入力争超2,000亿元--报载

路透上海1月29日 - 证券时报周二报导,万达集团董事长王健林日前表示,万达今年收入力争超2,000亿元人民币,到2015的收入目标由2010年拟定的2,000亿元上调至2,500亿元;年内还将完成1-2个跨国并购项目.

去年并购美国第二大院线集团AMC娱乐控股公司使万达一举成为全球最大的电影院线营运商.他指出,现在已有两个国家的项目进入实质性谈判阶段,此外多家投行主动向万达推荐海外并购项目.2013年,万达跨国发展要坚定不移地进行,年内至少完成一到两个并购.

王健林表示,今年集团总目标是资产3,500亿元,收入1,790亿元,净利润增长10%以上."但我们定的计划是必须完成的下限,不是努力目标.今年宏观经济比去年好转,货币政策稳健中适度宽松,因此希望万达收入能冲上2,000亿元."

他还指出,万达今年要做大文化旅游产业."万达去年非房地产收入超过30%,今后这个比重会越来越大.我们已明确提出,2020年万达非房地产收入要超过一半,届时万达将不再是房地产为主的企业,而是文化旅游为主的企业."

对于文化旅游产业的发展目标,王健林表示,万达文化集团2016年收入要达到400亿元,进入世界文化企业前20名."2013年万达要启动大连文化区以及北京、南昌等3至5个万达城项目."

王健林此前接受路透采访称,该公司将在未来10年向美国投资100亿美元,目前正与多家知名酒店品牌商洽谈在华盛顿特区、纽约和洛杉矶的收购机会.(完)

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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