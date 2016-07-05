万达集团上半年实现收入1199.3亿元 同比增一成

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透上海7月5日 - 中国大型地产及文化娱乐集团--万达集团周二公布其半年经营数据，上半年该集团收入1,199.3亿元人民币，同比增长10.6%，并完成年计划的47.7%；其中集团海外收入176.9亿元，占集团收入的14.8%。
目前万达集团最大一块业务--万达商业上半年实现合同收入643.6亿元，完成上半年计划的106.6%；万达文化集团上半年收入290.3亿元，同比增长57.1%。另外，万达金融集团上半年收入155.1亿元，完成上半年计划的162.5%。
万达集团今年初公布今年经营目标，资产达到7,500亿元，收入2,543亿元。收入目标下降的主要原因是万达商业主动下调房地产收入目标逾600亿元，但万达集团今年净利计划保持较大增长。
目前万达集团旗下拥有万达商业地产3699.HK、万达院线(002739.SZ)等上市公司。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。