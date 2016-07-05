万达集团上半年实现收入1199.3亿元 同比增一成

路透上海7月5日 - 中国大型地产及文化娱乐集团--万达集团周二公布其半年经营数据，上半年该集团收入1,199.3亿元人民币，同比增长10.6%，并完成年计划的47.7%；其中集团海外收入176.9亿元，占集团收入的14.8%。