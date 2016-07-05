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中国财经 | 2016年 7月 5日 星期二 19:33 BJT

万达集团上半年实现收入1199.3亿元 同比增一成

路透上海7月5日 - 中国大型地产及文化娱乐集团--万达集团周二公布其半年经营数据，上半年该集团收入1,199.3亿元人民币，同比增长10.6%，并完成年计划的47.7%；其中集团海外收入176.9亿元，占集团收入的14.8%。

目前万达集团最大一块业务--万达商业上半年实现合同收入643.6亿元，完成上半年计划的106.6%；万达文化集团上半年收入290.3亿元，同比增长57.1%。另外，万达金融集团上半年收入155.1亿元，完成上半年计划的162.5%。

万达集团今年初公布今年经营目标，资产达到7,500亿元，收入2,543亿元。收入目标下降的主要原因是万达商业主动下调房地产收入目标逾600亿元，但万达集团今年净利计划保持较大增长。

目前万达集团旗下拥有万达商业地产3699.HK、万达院线(002739.SZ)等上市公司。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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