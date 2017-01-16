万达集团称今年营收目标增长4% 将逐步减少地产投资

路透上海1月16日 - 中国大型地产和文化旅游企业--万达集团上周末发布今年发展目标，今年营业收入目标为2,658亿元人民币，较上年增长4%；公司总资产达9,000亿元。其中重要业务分支万达商业地产将逐步减少地产投资，转型为轻资产的输出管理运营模式，提升租金利润占比。

万达集团官网同时公布去年业绩，2016年集团资产达到7,961亿元，同比增长21.4%（按成本法统计）；营业收入2,549.8亿元，同比增长3.4%；净利润实现两位数增长，但未提供具体数字。

去年万达集团服务业收入占比55%，历史上首次超过房地产收入，未经审计的净利润也大于房地产；万达商业预计租赁业务净利占比超过50%；万达集团比计划提前一年实现转型阶段目标。

万达集团已给旗下各大板块下达今年营收目标，其中万达商业地产1,486亿元，新开业50个万达广场、两个万达茂（Mall)、四个酒店，租金收入253.7亿元。去年万达商业地产实现营收1,430.2亿元，同比减少25%，租金收入195.8亿元。

万达董事长王健林要求，万达商业地产自今年起至2025年，租金收入要保持25%的增速。他说，如果实现这个目标，不仅是创造世界纪录的问题，万达商业的市值也不可估量。不用到2025年，再有五六年，地产销售利润在万达商业净利润中就只占很小的比重了。

万达商业地产去年已自香港退市，其2015年已向中国证监会递交A股首次公开发行（IPO）申请，正排队等待审批。

他还指出，今年开业50个万达广场，主要还是前期投资开工的。今年还有11个自主投资管理的重资产项目，39个是轻资产项目，以后每年重资产项目要减到五个左右。2020年以后原则上不再搞重资产，全部为轻资产。

万达文化集团今年目标实现营收699.3亿元，其中影视产业收入589亿元，全球新增屏幕2,000块，其中中国1,200块；体育产业收入69亿元；旅游产业收入20亿元；儿童娱乐收入15.3亿元。

去年万达文化集团收入641.1亿元，同比增长25%；其中电影产业收入391.9亿元，同比增长31.4%，万达全球累计开业影城1,352家，屏幕14,347块，约占全球12%的票房市场份额，万达在北美、欧洲、中国全球前三大电影市场票房均排第一。万达目标是2020年实现全球20%市场份额。

对于定位于“实体商业＋互联网”场景服务运营商的飞凡网，王健林寄予厚望：飞凡网要力争2018年实现整体赢利，2020年利润过百亿元，实现飞凡的整体上市。今年三季度开始启动A轮私募，计划募资100亿元。

在国际业务方面，万达今年将启动印度和法国巴黎两个文化旅游项目，计划新签约一个海外万达城项目，并鼓励万达的海外企业进行并购。（完）