万达集团去年营收增三成 未来服务业收入利润将超房地产

路透上海1月19日 - 中国大型地产及商业集团--万达集团去年营收增三成，为连续九年保持环比30%以上增长。同时万达集团将推进业务转型，企业将成为服务业为主的企业，未来公司的服务业收入和利润将超过房地产业务。

据万达集团网站刊登的新闻稿，去年该企业资产达到5,341亿元人民币，同比增长34.5%；收入2,424.8亿元，完成年计划的101%，同比增长30%；企业净利润也大幅增长。

其中万达商业地产合同销售收入1,601.5亿元，完成目标的100.1%，同比增长26.8%；其中租金回款110.8亿元，同比增长32.7%；累计持有物业面积2,157万平方米，同比增长32.0%。文化集团收入341.4亿元，同比增长32.3%；万达百货新开店24家，累计99家，收入256亿元，同比增长65.3%。

万达集团董事长王健林指出，万达此次转型，是从以房地产为主的企业转型为服务业为主的企业。万达已宣布到2020年发展目标，资产1万亿元，收入6,000亿元，净利润600亿元，成为世界一流跨国企业。

万达同时确定两个转型目标，一是2020年集团服务业收入、净利占比力争超过65%，房地产销售、净利占比低于35%；二是海外收入占比超过20%。万达今后的房地产要实行新的发展模式，同时加快发展文化旅游、金融产业、电子商务三个产业，到2020年形成商业、文旅、金融、电商基本相当的四大板块，彻底实现转型升级。

目前万达集团旗下万达商业地产3699.HK去年底在香港上市，而万达院线(002739.SZ) 已完成新股发行，即将在深圳证交所上市。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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