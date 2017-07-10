万达逾600亿出售多个文旅项目和酒店予融创 展开电影合作(更新版)

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路透上海7月10日 - 中国大型房地产和文化娱乐企业--大连万达集团周一早盘宣布称，以逾600亿元人民币出售13个文化旅游城项目91%股权和76家酒店予融创(1918.HK)。双方还将在电影等多个领域展开全面战略合作。

万达集团官网公告显示，双方周一已签署转让协议，万达将以295.75亿元，出售南昌万达文旅项目等13个文旅项目的91%股权，并由融创承担项目的现有全部贷款；并以335.95亿元出售北京万达嘉华、武汉万达瑞华等76个酒店。

公告称，双方同意在7月31日前签订详细协议，并尽快完成付款、资产及股权交割。

公告称，双方同意交割后文旅项目维持“四个不变”，品牌不变，项目持有物业仍使用“万达文化旅游城”品牌；规划内容不变，项目仍按照政府批准的规划、内容进行开发建设；项目建设不变，项目持有物业的设计、建造、质量，仍由万达实施管控；运营管理不变，项目运营管理仍由万达公司负责。

另外，酒店交割后，酒店管理合同仍继续执行，直至合同期限届满。不过万达对于电影等方面的合作，没有更多披露。

融创中国周一早间称，其股份暂停买卖，以待公布一份非常重大收购事项。（完）