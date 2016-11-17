万达集团将在陕西追加投资1,030亿元 其中500亿建西安万达城

路透上海11月17日 - 中国大型房地产和文化娱乐企业--万达集团周三与陕西省政府签约，将在以往投资的基础上增加投资1,030亿元人民币，其中最瞩目的是投资500亿元在西安建设一座万达城，万达旗下商业、文化、网络、金融四大产业集团将与陕西省开展全面合作。

公司官网刊登新闻稿称，除西安万达城外，万达还将在宝鸡、咸阳等10个市新建设19座万达广场，使万达广场全面覆盖陕西，带动陕西全省特别是发展相对落后地区的商业发展。

万达城是万达集团近年来力推的文化旅游项目，综合文化、体育、旅游、酒店、商业等众多内容。新闻稿称，万达城落户西安，将给古老的西安带来现代旅游体验，推动西安旅游转型升级，给西安增加一张新名片。

万达还将利用自身国际体育赛事资源，在西安落地国际性体育赛事，帮助西安打造国际体育名城；万达网络集团将利用自主创新的实体商业+互联网解决方案，帮助陕西实体商业实现转型升级；2016年初，西安已被万达旗下飞凡信息选定为实体商业+互联网试点城市，2017年初将正式亮相。金融集团将参与陕西省民营银行组建，合作成立消费金融、金融租赁公司等，营造现代金融生态。

上周五万达集团宣布，将在湖南增加投资1,000亿元人民币，兴建大型文化和旅游项目及15座万达广场。（完）