万达集团与索尼影视达成战略合作 可批量投资好莱坞大片

路透上海9月23日 - 中国房地产及文化娱乐企业万达集团周五宣布，其已与索尼影视娱乐旗下Motion Picture Group达成战略合作，索尼影视今后将对万达开放索尼制作影片的股权投资，并努力让参投影片展现中国元素。

这是中国企业第一次与好莱坞主流电影企业达成开放式的合作投资，创造全球电影产业新模式。过去中国企业与好莱坞主流电影企业往往是单部影片的投资合作，投资数额相对被动。

“随着全球电影行业继续迅猛发展，万达将寻求与内容制作公司进行更多战略合作，”万达文化产业集团高级副总裁兼国际事业部首席执行官高群耀表示，“在我们寻求良好收益、与领先传媒公司建立更紧密联系之际，此次交易对我们的全球娱乐战略起到了促进作用。”

索尼影视是美国好莱坞六大制片企业之一，是日本索尼(6758.T)在美子公司，过去20多年时间内其相继收购了哥伦比亚电影和米高梅电影等多家美国大型影片公司。

万达集团董事长王健林日前接受路透专访时透露，收购六大全球性电影公司中的一家是万达建立电影帝国道路上必须的一步，目前有两笔与电影产业链有关的投资正在谈判，且都在10亿美元级别以上，预计年内就会有消息。（完）