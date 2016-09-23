万达集团与索尼影视达成战略合作 可批量投资好莱坞大片

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海9月23日 - 中国房地产及文化娱乐企业万达集团周五宣布，其已与索尼影视娱乐旗下Motion Picture Group达成战略合作，索尼影视今后将对万达开放索尼制作影片的股权投资，并努力让参投影片展现中国元素。
这是中国企业第一次与好莱坞主流电影企业达成开放式的合作投资，创造全球电影产业新模式。过去中国企业与好莱坞主流电影企业往往是单部影片的投资合作，投资数额相对被动。
“随着全球电影行业继续迅猛发展，万达将寻求与内容制作公司进行更多战略合作，”万达文化产业集团高级副总裁兼国际事业部首席执行官高群耀表示，“在我们寻求良好收益、与领先传媒公司建立更紧密联系之际，此次交易对我们的全球娱乐战略起到了促进作用。”
索尼影视是美国好莱坞六大制片企业之一，是日本索尼(6758.T)在美子公司，过去20多年时间内其相继收购了哥伦比亚电影和米高梅电影等多家美国大型影片公司。
万达集团董事长王健林日前接受路透专访时透露，收购六大全球性电影公司中的一家是万达建立电影帝国道路上必须的一步，目前有两笔与电影产业链有关的投资正在谈判，且都在10亿美元级别以上，预计年内就会有消息。（完）
(发稿 林琦; 审校 乔艳红)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。