大连万达集团将收购瑞士盈方体育传媒集团--消息

路透北京/伦敦2月3日 - 两位知情人士告诉路透，中国地产企业大连万达集团正在收购瑞士体育营销公司盈方体育传媒集团(Infront Sports & Media AG)，这是万达集团进军休闲娱乐业的最新动向。

Philippe Blatter是盈方的总裁兼执行长，他是国际足联(FIFA)主席布拉特的侄子。

一位消息人士称，该交易将于下周二公布。鉴于事情尚未公开，这位人士要求匿名。

另一位消息人士表示，万达集团对盈方的估值远高于9亿欧元(10亿美元)，万达的报价击败了美国数家体育营销企业和侧重于媒体收购的集团Providence。

据中国《体坛周报》报导，万达集团收购报价约为10亿欧元。

伦敦的私募股权集团Bridgepoint在2011年以约5.5亿欧元买下盈方体育传媒集团，并承担其债务；盈方2013年的营收估计约为6亿欧元。

万达与Bridgepoint皆拒绝表示意见。盈方一名发言人也不予置评。

位于瑞士楚格的盈方体育传媒集团，主要从事体育活动媒体转播权的经销，包括世界杯足球赛与几个冬季奥运项目。

国际足联已将其2015-2022年赛事活动转播配套方案的独家销售权利授予盈方，其中包含两届世界杯足球赛，范围则涵盖包括中国在内的亚洲的26个区域。

万达集团董事长王健林已表示，由于中国城市化步伐放缓，该集团有意跨足娱乐产业，寻求多样化经营。

他希望2020年之前，集团的文化业务营收能超过1,000亿元人民币。(完)

(编译 杜明霞/陈宗琦；审校 于春红)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。