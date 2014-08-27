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中国财经 | 2014年 8月 27日 星期三 15:41 BJT

万达欲携手腾讯百度建立8.13亿美元电商合资企业--消息

路透北京8月27日 - 两位知情人士称，中国民企大连万达集团将与国内互联网巨头腾讯控股(0700.HK)和百度(BIDU.O)成立一家规模50亿元人民币(8.13亿美元)的电子商务合资企业。

消息人士称，预计本周稍晚公布该合资企业的创立，万达将持股70%，腾讯和百度分别持股15%。

该合资企业将把中国最强大的三家非国有企业联合起来。万达通过联手腾讯和百度，可以打开通往全球最大电商市场的新机遇之门。智能手机的兴起在中国创造了新的商业机遇。

7月时，万达董事长王健林曾表示该公司正计划一项价值500亿元人民币的电商业务，但未透露其他投资者身份。

万达和百度发言人均拒绝置评。无法联系到腾讯予以评论。(完)

(编译 朱晓军；审校 徐文焰)

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