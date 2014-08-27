万达欲携手腾讯百度建立8.13亿美元电商合资企业--消息

（重发）今年改革重点扎实有效去产能 因城因地因层施策去库存--发改委
路透北京4月28日 - 2017年中国全国经济体制改革工作会议日前召开。国家发改委网站刊登会议新闻稿指出，今年要突出抓好牵一发动全身的改革，首先是扎实有效去产能，其次是因城因地因层施策去库存，把去库存和促进人口城镇化结合起来。
路透北京8月27日 - 两位知情人士称，中国民企大连万达集团将与国内互联网巨头腾讯控股(0700.HK)和百度(BIDU.O)成立一家规模50亿元人民币(8.13亿美元)的电子商务合资企业。
消息人士称，预计本周稍晚公布该合资企业的创立，万达将持股70%，腾讯和百度分别持股15%。
该合资企业将把中国最强大的三家非国有企业联合起来。万达通过联手腾讯和百度，可以打开通往全球最大电商市场的新机遇之门。智能手机的兴起在中国创造了新的商业机遇。
7月时，万达董事长王健林曾表示该公司正计划一项价值500亿元人民币的电商业务，但未透露其他投资者身份。
万达和百度发言人均拒绝置评。无法联系到腾讯予以评论。(完)
(编译 朱晓军；审校 徐文焰)
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路透香港4月28日 - 中国最大石油及天然气生产商--中国石油周四公布，今年首季扭亏为盈，得益于油价上升，惟炼油业务利润降逾四成。
路透北京4月28日 - 按资产计中国第二大银行--建设银行周四晚间公布，2017年第一季度实现归属于股东的净利润为700.12亿元人民币，同比增长3.03%；当季末，不良贷款率为1.52%，与去年末持平。