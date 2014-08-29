万达称将携手腾讯及百度建电商合资企业

穆迪料香港地产商2017-18年盈利和信用质素保持稳健
路透香港4月24日 - 评级机构穆迪周一表示，香港房地产发展商2017-18财政年度的盈利和信用质素将比2016年稳定，因写字楼租金收入强劲，抵销了零售商场租金下滑的影响。
路透北京8月29日 - 中国大连万达集团周五表示，公司将进军高增长的电商领域，与腾讯控股(0700.HK)和百度(BIDU.O)成立一家规模50亿元人民币(8.14亿美元)的电子商务合资企业。
万达在新闻稿中表示，合资企业将在香港注册，万达将持股70%，腾讯和百度分别持股15%。
据两位消息人士透露，这是一项为期三年的规划。三家公司的初始投资额将达到10亿元人民币。
新合资公司执行长Dong Ce表示，通过与腾讯和百度结盟，万达将成为全球最大的离线商务模式(O2O)电商平台。所谓O2O模式，即消费者透过智能手机搜索，购买实体距离较近的商品和服务。
万达表示，该合资公司今年将在全国范围内万达的107个商业地产内建立电商业务。万达尚未确定合资公司的名称。
万达表示，2015年之前将在所有万达商城、宾馆和度假村建立这种业务。
社交媒体和视频游戏巨头腾讯，以及中国搜索引擎领头羊百度，将帮助合资公司建立网络金融和支付产品、大数据服务，以及客户账户和会员系统。(完)
(编译 王颖；审校 龚芳)
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