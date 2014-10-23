万达拟投500亿元建广州文化旅游城 旅游业投资超3000亿

路透上海10月23日 - 继在青岛等多个城市建设万达旅游文化城后，中国最大商业地产集团之一的万达集团周四宣布，将投入超过500亿元人民币在广州建设一个超大型旅游项目--广州万达旅游城，万达在文化旅游产业的投资将超过3,000亿元。

据广州万达城官方微博披露，广州万达城建成后可同时容纳5.5万名游客，预计年接待游客2,000万人次，直接创造3.5万个就业岗位，文化旅游年收入50亿元。

“广州万达城是万达集团唯一落地在一线城市的品牌，总投资超过500亿。”大连万达商业地产股份有限公司总裁助理兼广州万达文化旅游城投资有限公司总经理刘玮表示。

在新浪网刊登的广州万达城新闻会现场直播中，刘玮指出，目前文化产业只占中国国内生产总值的3%左右，而发达国家一般占20%左右，因此未来中国文化产业将以双位数增长，不出10年，中国会成为全球最大客源国之一和人数最多的旅游国家。

IFR上月援引消息人士报导称，大连万达商业地产正计划在香港首次公开招股(IPO)，拟筹资高至60亿美元。该公司是香港上市公司万达酒店发展(0169.HK)的母公司。

万达集团自2009年开始战略转型，大举进军文化旅游产业，目前已在武汉、哈尔滨、南昌、青岛、合肥、无锡等建设八座万达旅游城。集团近年来在文化旅游业投资800多个项目，总投资超过2,750亿元。万达已成为中国文化旅游产业投资规模最大的企业。

万达集团董事长王健林此前曾表示，万达未来要做大文化旅游产业，计划2020年万达非房地产收入要超过一半，届时万达将不再是房地产为主的企业，而是文化旅游为主的企业。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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