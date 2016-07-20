万达推动业务全面转型 明年服务业收入占比将增至三分之二

路透上海7月20日 - 中国大型房地产公司万达集团正积极推动其业务转型，目标是成为一个全球体育、娱乐和旅游巨头，明年万达集团的服务业收入占比将由去年的四成提高到三分之二。

公司新闻稿称，万达正在商业地产、文化和金融这三大核心业务中探索新的发展，万达的收入将继续迅猛增长，更多的扩张和收购也即将展开。

新闻稿指出，文化行业将成为万达集团日益重要的组成部分，万达文化集团的营收今年上半年同比上升57.1%至290.3亿元人民币。公司计划至2020年，万达文化集团的营收预计从2015年的512.8亿元增至1,500亿元。

2015年万达集团实现收入2,901.6亿元。公司此前已提出2020年“2211”目标，至2020年公司总资产和市值均达到2,000亿美元，营收达到1,000亿美元，利润达到100亿美元。

万达文化集团产业涵盖电影电视制作及发行、旅游、体育和儿童娱乐等，万达已是全球最大电影公司及电影发行商。万达体育控股计划在2020年前在中国举行10个国际赛事。

由于近年来公司积极转型及海外大举并购，在周三公布的2016年《财富》全球500强排名中，万达集团首次入榜，以273.77亿美元营收排名第385位。

2012年万达集团以26亿美元收购美国第二大院线公司AMC(AMC.N)，去年又收购澳洲第二大影院运营商Hoyt's Group，近日AMC宣布收购欧洲第一大院线Odeon & UCI。今年初万达集团还收购了美国好莱坞电影公司传奇影业。

今年上半年，万达集团实现海外营收176.9亿元，在公司总营收的占比达14.8%。新闻稿称，万达集团的海外收入预计在2020年达到总营收的三成。（完）