万达集团与中国银联联合推进支付创新 打造线上线下融合

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透北京3月2日 - 中国大型民企--万达集团周四宣布，与中国银联联合推进支付创新和大数据应用，并共同实施风险防范；未来双方将共同推进交易与服务场景智能化，通过全生态的“实体云服务”，打造线上线下融合。
万达集团新闻稿表示，双方的战略合作现进入全面业务合作的实施阶段。双方将共享各类场景资源，在万达众多商业中心、百货商场、超市、院线、酒店、主题乐园、医院等服务领域，通过合力建设持卡人会员服务体系、加载“云闪付”等各类创新应用。
“我觉得万达网络集团和银联这次合作，一定会取得一加一大于二的效果。”万达集团董事长王健林在合作仪式上称。
对外界一直对万达做互联网、线上线下是否成功融合的质疑，他表示，现在互联网线上线下融合是行业大趋势，万达网络集团线下资源巨大，经过三年的摸索找到了正确的发展方向，不过离成功还有一定距离。
作为此次合作的一部分，中国银联子公司联银创投参股投资万达网络科技，万达集团及其合作商户将陆续全面受理银联云闪付。双方还将共同拓展客户服务渠道，开展联合营销，并探索在双方业务共同覆盖的海外地区为消费者提供增值服务。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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