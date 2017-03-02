万达集团与中国银联联合推进支付创新 打造线上线下融合

路透北京3月2日 - 中国大型民企--万达集团周四宣布，与中国银联联合推进支付创新和大数据应用，并共同实施风险防范；未来双方将共同推进交易与服务场景智能化，通过全生态的“实体云服务”，打造线上线下融合。

万达集团新闻稿表示，双方的战略合作现进入全面业务合作的实施阶段。双方将共享各类场景资源，在万达众多商业中心、百货商场、超市、院线、酒店、主题乐园、医院等服务领域，通过合力建设持卡人会员服务体系、加载“云闪付”等各类创新应用。

“我觉得万达网络集团和银联这次合作，一定会取得一加一大于二的效果。”万达集团董事长王健林在合作仪式上称。

对外界一直对万达做互联网、线上线下是否成功融合的质疑，他表示，现在互联网线上线下融合是行业大趋势，万达网络集团线下资源巨大，经过三年的摸索找到了正确的发展方向，不过离成功还有一定距离。

作为此次合作的一部分，中国银联子公司联银创投参股投资万达网络科技，万达集团及其合作商户将陆续全面受理银联云闪付。双方还将共同拓展客户服务渠道，开展联合营销，并探索在双方业务共同覆盖的海外地区为消费者提供增值服务。（完）