万达商业私有化作价344.5亿港元 退市后寻求A股上市（更新版）

(新增细节)

路透香港5月30日 - 停牌逾月的大连万达商业地产股份有限公司3699.HK周一宣布私有化计划，大股东万达集团提出按每股52.8港元收购公司全部已发行H股，交易作价达344.5亿港元；万达集团并将不会提高要约价。退市后，万达商业称将继续考虑以各种方式实现A股上市。

万达商业午盘复牌后，股价一度跌至48.5港元，较4月22日停牌前最后交易日报价50港元低3%，香港时间13:23跌1.7%，大盘恒生指数涨0.25%。

万达商业原拟私有化后，回归中国A股上市，但却碰上有关公司于海外退市后回归中国A股上市的中国政策可能有变。公司的声明称，公司需要较原先预期更多时间以落实H股要约融资、与财团投资者落实条款，以及决定是否因应回归A股政策有变，继续进行退市。

＂然而，经计及终止与财团投资者所订立投资协议而可能出现的不利商业影响，大连万达集团因而决定继续进行拟议退市。＂声明称。

万达集团提出的私有化作价较万达商业4月22日停牌前最后交易日报价50港元溢价5.6%，较公司2014年12月上市时的招股价48港元高10%。公司3月底曾发出公告，指万达集团考虑以其招股价原价收回。[nL3S17314B]

万达商业表示，万达集团不保留提高要约价的权利，这意味着要约价不会因经公司上周举行股东周年大会上批准的2015年度有关股息减少。

万达集团拟以财团投资者已付的现金、彼等承诺投资款额或贷款融资拨付其于H股要约下应付的代价。

为万达集团提供融资的包括平安保险(2318.HK)(601318.SS)、招商银行(600036.SS)(3968.HK)、中铁(0390.HK)(601390.SS)、工商银行(1398.HK)(601398.SS)旗下工银国际金融、国泰君安(1788.HK)等。

万达商业股份将于下午恢复交易。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here)