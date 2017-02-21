中国万达10亿美元收购美国DCP集团的交易破裂--媒体

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透2月20日 - 在线娱乐新闻网站The Wrap周一引述匿名消息人士报道，中国房地产和娱乐巨擘--大连万达集团以10亿美元收购美国Dick Clark Productions Inc(DCP集团)的交易已经破裂。
万达曾于11月初表示，将收购DCP集团全部股权。DCP集团是美国著名电视节目制作公司，拥有20多项著名IP，其中包括金球奖、全美音乐奖、公告牌音乐奖（Billboard）、美国乡村音乐奖等颁奖典礼和纽约新年倒数晚会等超级IP及权益。
The Wrap表示，将中国资金移往海外投资以及中国政府方面的监管批准的问题，是收购破裂的主因。
万达集团已经拥有美国传奇影业与美国院线连锁运营商AMC娱乐控股公司(AMC Entertainment Holdings Inc.)。万达并与好莱坞六大制片公司之一的索尼影视达成战略合作，从而可以批量投资好莱坞大片。
Dick Clark的收购案，引发部分美国议员关切中国对好莱坞的影响力以及对美国媒体可能带来的冲击，不过万达集团董事长王健林已表示，他对DCP集团的兴趣出于商业而非政治。
目前未能取得DCP集团与万达的即时回应，也无法即时取得拥有DCP集团的媒体投资公司Eldridge Industries的看法。(完)
(编译 陈宗琦；审校 张涛)
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