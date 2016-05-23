王健林不看好上海迪士尼前景 料10-20年内不能盈利

永辉超市携手贝恩资本以4.13亿美元收购美国达曼公司
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
路透上海5月23日 - 美国华特迪士尼(Walt Disney)(DIS.N)在中国大陆第一座迪士尼乐园临近开园。经营地产和文化产业的中国万达集团董事长王健林周日晚间表示，他并不看好上海迪士尼乐园的财务前景，估计其10-20年内都无法盈利。
万达集团近年来已在中国投资建设一些大型主题乐园项目。他在接受中央电视台《对话》节目采访时说，好虎架不住群狼，上海只有一个迪士尼，而万达将在全国开设10-15个大型主题乐园，每个乐园业态都不相同。
“我对迪士尼乐园中国，至少在财务状况的前景不看好。”王健林指出。
他并例举上海迪士尼乐园的弱项包括：其一是该乐园完全是一个室外乐园，气候不具优势，每年上海夏天雨多，梅雨期还有几十天，冬天比较冷；其二是乐园完全克隆之前的卡通形象，没有更多创新，目前已不是看米老鼠、唐老鸭为之疯狂的年代。
更重要的是，上海迪士尼高昂的建设成本，总投资高达55亿美元，高成本只能采取高价格来维持财务平衡，高价格会导致客户流失。
对于路透的询问，迪士尼尚未作出回应。
上海迪士尼乐园此前宣布，其平日票为370元人民币，高峰日为499元，开幕期（6月16日至30日）为499元。高峰日涵盖票价适用于节假日、周末和暑期（7月和8月）。
上海迪士尼乐园高层上周表示，自4月底开始的试运营期间，23天内已累计接待游客约96万人次，单日游客峰值达11万人次。未来乐园正式运营后，将视游客数采取一些限流措施。目前上海迪士尼开园后前两周的门票已全部售完，7月至9月的门票销售情况非常好，还有少量余票。
香港迪士尼自2005年开幕以来，曾连续多年亏损，之后2012年财年才开始盈利，但2015财年又出现净亏损，因内地游客数量大幅减少。
万达集团已在南昌、合肥、无锡和哈尔滨等地规划和投资建设文化旅游城，包括室内场馆和室外景点，其中南昌文化旅游城将于近期开业。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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