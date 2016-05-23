王健林不看好上海迪士尼前景 料10-20年内不能盈利

路透上海5月23日 - 美国华特迪士尼(Walt Disney)(DIS.N)在中国大陆第一座迪士尼乐园临近开园。经营地产和文化产业的中国万达集团董事长王健林周日晚间表示，他并不看好上海迪士尼乐园的财务前景，估计其10-20年内都无法盈利。

万达集团近年来已在中国投资建设一些大型主题乐园项目。他在接受中央电视台《对话》节目采访时说，好虎架不住群狼，上海只有一个迪士尼，而万达将在全国开设10-15个大型主题乐园，每个乐园业态都不相同。

“我对迪士尼乐园中国，至少在财务状况的前景不看好。”王健林指出。

他并例举上海迪士尼乐园的弱项包括：其一是该乐园完全是一个室外乐园，气候不具优势，每年上海夏天雨多，梅雨期还有几十天，冬天比较冷；其二是乐园完全克隆之前的卡通形象，没有更多创新，目前已不是看米老鼠、唐老鸭为之疯狂的年代。

更重要的是，上海迪士尼高昂的建设成本，总投资高达55亿美元，高成本只能采取高价格来维持财务平衡，高价格会导致客户流失。

对于路透的询问，迪士尼尚未作出回应。

上海迪士尼乐园此前宣布，其平日票为370元人民币，高峰日为499元，开幕期（6月16日至30日）为499元。高峰日涵盖票价适用于节假日、周末和暑期（7月和8月）。

上海迪士尼乐园高层上周表示，自4月底开始的试运营期间，23天内已累计接待游客约96万人次，单日游客峰值达11万人次。未来乐园正式运营后，将视游客数采取一些限流措施。目前上海迪士尼开园后前两周的门票已全部售完，7月至9月的门票销售情况非常好，还有少量余票。

香港迪士尼自2005年开幕以来，曾连续多年亏损，之后2012年财年才开始盈利，但2015财年又出现净亏损，因内地游客数量大幅减少。

万达集团已在南昌、合肥、无锡和哈尔滨等地规划和投资建设文化旅游城，包括室内场馆和室外景点，其中南昌文化旅游城将于近期开业。（完）