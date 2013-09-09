万达主席王健林成中国新首富

路透上海9月9日 - 福布斯宣布，根据最新信息，中国万达集团董事长王健林的财富据估算达到140亿美元，超过执掌中国最大本土饮料企业的宗庆后，已成为新的中国首富。

福布斯中文网发布的新闻稿称，担任娃哈哈集团董事长的宗庆后2012年是中国首富，也是今年3月份发布的全球富豪榜上最富有的中国内地企业家，据估算他目前的财富为110亿美元。

新闻稿指出，王健林的财富主要来自他旗下的商业房地产公司--大连万达商业地产股份有限公司。该公司经营着总共72处万达广场购物中心和40家五星级酒店，公司净值高达160亿美元。与王健林有商业合作关系的企业包括沃尔玛(WMT.N)和喜达屋国际酒店等。王健林及其家族持有万达大约64%的股份。

万达今年收购了香港上市的恒力商业地产集团(0169.HK)，并因此在财务上受益。自收购协议在今年4月宣布之后，现已更名为万达商业地产的恒力商业地产股票价格大幅飞升。万达商业地产预计将成为万达开发国际房地产项目的主力军。

继2012年斥资26亿美元收购AMC之后，上个月万达又提交了AMC在美国上市的申请。王健林还运营着中国最大的电影院线之一，并且与IMAX展开联手。除了房地产和娱乐业务外，王健林在中国还拥有一个百货商场连锁万达百货，以及一家豪华游艇制造商圣汐（Sunseeker）。此外，王健林还收藏有大量艺术品，正着手在北京建立一家博物馆。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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