万达集团称将起诉造谣的微博大号 对相关自媒体亦在取证中

欣泰电气股票终止上市 7月17日起进入退市整理期--深交所
路透北京6月25日 - 中国丹东欣泰电气股份有限公司因欺诈发行于2016年7月5日受到中国证监会行政处罚，公司股票自2016年9月6日起暂停上市。深交所周五晚发布公告称，决定于2017年6月23日该公司股票终止上市。
路透上海6月23日 - 中国万达集团周五表示，对于昨日“互联网上有人恶意炒作银行下发通知抛售万达债券”事件，将起诉造谣抹黑的微博大号，另外对其他恶意造谣的自媒体正在收集证据，一旦取证完毕将立即予以起诉。
万达集团在其官方微信上并称，谣言和抹黑言论带来了十分恶劣的影响，造成万达电影(002739.SZ)市值减少60多亿元，让股民受到了重大损失，更是对万达集团声誉造成负面影响。
万达集团指出，经调查，6月22日10点10分，有一条名为“万达地产债今天被砸得很惨”的消息被立即扩散；10点18分，微博账号“访善先生”又给此事冠以“政治风险”推波助澜，直接抹黑万达。此消息一出，10点30分后万达电影股价快速跳水。
以资产计中国最大商业银行--工商银行(601398.SS)(1398.HK)新闻发言人周五表示，因为目前工行正在开展客户授信工作，所以需要对在海外有业务的客户进行信贷数据统计和并表管理，属于常规工作，这并不表示要压缩这些客户的授信。
这显然是对周四网络流传有关银行下发通知，抛售包括万达、复星医药等公司在内债券的回应。根据市场人士提供的信息，某家国有大行的海外分行于近期发布通知称，根据银监会的要求，总行指示各分行将上述提及的几家企业的并购贷款、内保外贷等跨境业务风险情况进行说明。
万达集团周四午间已经发出声明表示，网上有人恶意炒作中国建设银行(601939.SS)等银行下发通知抛售万达债券一事，经了解，建行等银行从未下发此类通知，网上炒作属于谣言。
中国万达集团旗下上市公司--万达电影股份有限公司周五早间发布公告称，控股股东万达投资计划自今日起三个月内增持公司股份，累计增持金额不超过10亿元人民币。
而在昨日抛售潮后，今日万达相关股票债券走势已暂时趋稳。万达影业周五午盘报52.13元，涨0.39%。（完）
(发稿 边竞; 审校 林高丽)
路透北京6月25日 - 中国丹东欣泰电气股份有限公司因欺诈发行于2016年7月5日受到中国证监会行政处罚，公司股票自2016年9月6日起暂停上市。深交所周五晚发布公告称，决定于2017年6月23日该公司股票终止上市。
路透北京6月23日 - 中国国家审计署审计长胡泽君周五表示，对2016年度中央预算执行和其他财政收支审计后，发现财税领域部分事项改革亟待深化，如营改增相关配套措施不够完善；部分地方政府债务增长较快，有的还违规举债。
交易员表示，印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)求售五船高硫柴油，每船最多28,000吨，7-10月装运。