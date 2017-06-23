万达集团称将起诉造谣的微博大号 对相关自媒体亦在取证中

路透上海6月23日 - 中国万达集团周五表示，对于昨日“互联网上有人恶意炒作银行下发通知抛售万达债券”事件，将起诉造谣抹黑的微博大号，另外对其他恶意造谣的自媒体正在收集证据，一旦取证完毕将立即予以起诉。

万达集团在其官方微信上并称，谣言和抹黑言论带来了十分恶劣的影响，造成万达电影(002739.SZ)市值减少60多亿元，让股民受到了重大损失，更是对万达集团声誉造成负面影响。

万达集团指出，经调查，6月22日10点10分，有一条名为“万达地产债今天被砸得很惨”的消息被立即扩散；10点18分，微博账号“访善先生”又给此事冠以“政治风险”推波助澜，直接抹黑万达。此消息一出，10点30分后万达电影股价快速跳水。

以资产计中国最大商业银行--工商银行(601398.SS)(1398.HK)新闻发言人周五表示，因为目前工行正在开展客户授信工作，所以需要对在海外有业务的客户进行信贷数据统计和并表管理，属于常规工作，这并不表示要压缩这些客户的授信。

这显然是对周四网络流传有关银行下发通知，抛售包括万达、复星医药等公司在内债券的回应。根据市场人士提供的信息，某家国有大行的海外分行于近期发布通知称，根据银监会的要求，总行指示各分行将上述提及的几家企业的并购贷款、内保外贷等跨境业务风险情况进行说明。

万达集团周四午间已经发出声明表示，网上有人恶意炒作中国建设银行(601939.SS)等银行下发通知抛售万达债券一事，经了解，建行等银行从未下发此类通知，网上炒作属于谣言。

中国万达集团旗下上市公司--万达电影股份有限公司周五早间发布公告称，控股股东万达投资计划自今日起三个月内增持公司股份，累计增持金额不超过10亿元人民币。

而在昨日抛售潮后，今日万达相关股票债券走势已暂时趋稳。万达影业周五午盘报52.13元，涨0.39%。（完）