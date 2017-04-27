万达集团与WMM达成战略合作 世界马拉松大满贯赛事将落户中国

路透北京4月27日 - 中国大型民企--万达集团周三与雅培世界马拉松大满贯联盟（WMM）在北京签订战略合作协议。未来10年，万达将在亚太地区举办三个世界马拉松大满贯赛事，其中一站赛事将落户中国。万达此次获得了在中国举办该项赛事的独家权益，万达体育将与WMM共同在中国选择某个一线城市举办该项赛事。

万达集团董事长王健林在合作仪式上表示，马拉松运动在中国刚刚兴起，在目前阶段世界马拉松大满贯联盟选择落户中国可谓恰逢其时。尽管承办世界马拉松大满贯赛事须经过长期严格审核，且标准极高，但万达有信心让该项赛事在中国成功落地，争取达到该赛事举办以来参赛人数、观众人数世界第一。

“在中国只能先办一个，那么我在想，咱们是不是要通过办一个办的好，努力争取在中国落户更多。”王健林称，万达计划用2至3年时间，让世界马拉松大满贯赛事在中国落地，为中国体育增加新的世界级品牌。万达体育2017年的目标是新创办2至3项世界一流的赛事。

世界马拉松大满贯联盟主席Tim Hadzima（提姆-海德兹曼）表示，WMM一直致力于马拉松运动在全球的推广，希望通过与万达集团的合作，为亚洲地区的马拉松运动发展贡献力量。

世界马拉松大满贯是全球规模最大、规格最高的马拉松赛事，全部在世界顶级城市举办，2016年世界马拉松大满贯每站比赛都有超过100个国家的马拉松运动员和爱好者参赛，6站赛事全马参赛人数累计达23万人次，现场观众累计超过650万人次，WMM成立11年来也仅有东京马拉松新增成为大满贯赛事。

王健林去年8月在接受路透专访时表示，娱乐和体育公司是其未来公司收购目标，若标的合适，万达对收购没有预算上限。而王健林曾公开表示，万达在体育产业的并购，需满足两个条件，其一需是职业化的赛事组织，其二是能在中国落地，只有引入中国才能取得超高速成长。（完）