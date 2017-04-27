万达集团与WMM达成战略合作 世界马拉松大满贯赛事将落户中国

中国A股加入MSCI新兴指数机率大增 应提早吸纳--摩根大通
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透北京4月27日 - 中国大型民企--万达集团周三与雅培世界马拉松大满贯联盟（WMM）在北京签订战略合作协议。未来10年，万达将在亚太地区举办三个世界马拉松大满贯赛事，其中一站赛事将落户中国。万达此次获得了在中国举办该项赛事的独家权益，万达体育将与WMM共同在中国选择某个一线城市举办该项赛事。
万达集团董事长王健林在合作仪式上表示，马拉松运动在中国刚刚兴起，在目前阶段世界马拉松大满贯联盟选择落户中国可谓恰逢其时。尽管承办世界马拉松大满贯赛事须经过长期严格审核，且标准极高，但万达有信心让该项赛事在中国成功落地，争取达到该赛事举办以来参赛人数、观众人数世界第一。
“在中国只能先办一个，那么我在想，咱们是不是要通过办一个办的好，努力争取在中国落户更多。”王健林称，万达计划用2至3年时间，让世界马拉松大满贯赛事在中国落地，为中国体育增加新的世界级品牌。万达体育2017年的目标是新创办2至3项世界一流的赛事。
世界马拉松大满贯联盟主席Tim Hadzima（提姆-海德兹曼）表示，WMM一直致力于马拉松运动在全球的推广，希望通过与万达集团的合作，为亚洲地区的马拉松运动发展贡献力量。
世界马拉松大满贯是全球规模最大、规格最高的马拉松赛事，全部在世界顶级城市举办，2016年世界马拉松大满贯每站比赛都有超过100个国家的马拉松运动员和爱好者参赛，6站赛事全马参赛人数累计达23万人次，现场观众累计超过650万人次，WMM成立11年来也仅有东京马拉松新增成为大满贯赛事。
王健林去年8月在接受路透专访时表示，娱乐和体育公司是其未来公司收购目标，若标的合适，万达对收购没有预算上限。而王健林曾公开表示，万达在体育产业的并购，需满足两个条件，其一需是职业化的赛事组织，其二是能在中国落地，只有引入中国才能取得超高速成长。（完）
(发稿 张晓翀；审校 林高丽)
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透上海/北京5月23日 - 人民币兑美元即期周二微收升，但有效波幅依旧十分狭窄。交易员称，美元指数跌跌不休无碍客盘购汇热情，市场仍无视监管对中间价强势引导，收盘价较中间价低逾200点；而大行亦只是适度提供美元流动性，“省子弹”做法导致汇价升幅明显受限，短期料仍延续横盘走势。
路透北京5月23日 - 环球银行金融电信协会（SWIFT）周二称，自今年1月推出其全球支付创新项目--SWIFT gpi（global payment innovation）后，至今中国已有13家商业银行加入该项目，以为企业客户提供更加快速、透明、可追溯的跨境支付服务；上述银行跨境支付业务约占中国跨境支付金额总量的80%。