独家：大连万达集团拟收购铁人三项公司WTC--消息人士

路透8月6日 - 知情人士表示，大连万达集团正在进行独家谈判，拟以逾8.50亿美元收购美国World Triathlon Corp(WTC)。后者是深受欢迎的铁人三项比赛赛事的拥有者。

本项潜在交易凸显出中国对美国媒体资产兴趣日增，而实况转播活动以及运动品牌是媒体业最诱人的快速成长领域。

消息人士本周表示，大连万达集团出价高过其他竞购铁人系列的潜在买家，现正和铁人的拥有者私募股权公司Providence Equity Partners LLC协商最终协议。这位人士说，大连万达能否敲定协议存在不确定。

由于谈判不公开，消息人士不愿具名。Providence发言人拒绝置评，大连万达集团以及铁人三项的代表都尚未立即回覆置评要求。(完)

(编译 李婷仪 审校 张涛)

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