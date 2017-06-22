万达电影早盘跌近9% 稍早万达债亦遭遇集中卖盘重挫

欣泰电气股票终止上市 7月17日起进入退市整理期--深交所
路透北京6月25日 - 中国丹东欣泰电气股份有限公司因欺诈发行于2016年7月5日受到中国证监会行政处罚，公司股票自2016年9月6日起暂停上市。深交所周五晚发布公告称，决定于2017年6月23日该公司股票终止上市。
路透上海6月22日 - 中国万达集团旗下A股公司--万达电影(002739.SZ)周四早盘下跌近9%，稍早万达债亦遭遇集中卖盘而重挫，因市场有传言称大行指示管理人抛售万达相关债券。
本地时间11:00，万达电影报53.30元人民币，跌7.53%；稍早一度跌至52.50元，跌幅为8.92%。
上海证券交易所15万达01债周四早盘价格一度最低跌至96.66元，较上日收盘价跌逾2.3%，该债成交金额超过2亿元。此前该债单日成交规模多在1,000万-2,000万元或更少。
针对路透查询，万达公关人士暂未发表评论。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透北京6月25日 - 中国丹东欣泰电气股份有限公司因欺诈发行于2016年7月5日受到中国证监会行政处罚，公司股票自2016年9月6日起暂停上市。深交所周五晚发布公告称，决定于2017年6月23日该公司股票终止上市。
路透北京6月23日 - 中国国家审计署审计长胡泽君周五表示，对2016年度中央预算执行和其他财政收支审计后，发现财税领域部分事项改革亟待深化，如营改增相关配套措施不够完善；部分地方政府债务增长较快，有的还违规举债。
交易员表示，印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)求售五船高硫柴油，每船最多28,000吨，7-10月装运。