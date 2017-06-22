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中国财经 | 2017年 6月 22日 星期四 11:07 BJT

万达电影早盘跌近9% 稍早万达债亦遭遇集中卖盘重挫

路透上海6月22日 - 中国万达集团旗下A股公司--万达电影(002739.SZ)周四早盘下跌近9%，稍早万达债亦遭遇集中卖盘而重挫，因市场有传言称大行指示管理人抛售万达相关债券。

本地时间11:00，万达电影报53.30元人民币，跌7.53%；稍早一度跌至52.50元，跌幅为8.92%。

上海证券交易所15万达01债周四早盘价格一度最低跌至96.66元，较上日收盘价跌逾2.3%，该债成交金额超过2亿元。此前该债单日成交规模多在1,000万-2,000万元或更少。

针对路透查询，万达公关人士暂未发表评论。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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