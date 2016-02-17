尽快遏制进出口快速下滑 防止由减速变为持续失速--汪洋

路透北京2月17日 - 中国国务院副总理汪洋日前表示，中国进出口下行压力很大，应尽快遏制进出口快速下滑态势，防止由减速变为持续失速。

新华社周二晚间援引他在江苏调研外贸工作座谈会上的讲话并称，要优化贸易方式结构，引导加工贸易向全产业链延伸；并抓好跨境电子商务等试点工作，适时扩大试点范围。

“当前国际经济形势异常严峻复杂，中国进出口下行压力很大，但外贸发展的基本面没有改变，”汪洋称，“要进一步增强责任感和紧迫感，加强组织领导，加大工作力度，尽快遏制进出口快速下滑态势，防止由减速变为持续失速。”

他指出，要着力推动外贸供给侧结构性改革，千方百计实现进出口回稳向好和转型升级；应把更多精力放在结构调整、转型升级、提质增效、改善环境上来，推动外贸由大进大出向优进优出转变。

汪洋并称，要做大做强一般贸易，支持企业培育出口品牌，遏制恶性竞争；并加大招商引资力度，进一步扩大市场开放，强化知识产权保护。

此外，要加快破解融资难、收费乱、通关不便利等“老大难”问题，积极探索海关货物状态分类监管、选择性征税等新政策。

中国海关周一公布，以美元计价，2016年1月出口同比下降11.2%，进口同比下降18.8%，路透调查预估中值分别为下降1.9%和下降0.8%；当月贸易顺差632.87亿美元，创出纪录新高。（完）