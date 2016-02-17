尽快遏制进出口快速下滑 防止由减速变为持续失速--汪洋

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透北京2月17日 - 中国国务院副总理汪洋日前表示，中国进出口下行压力很大，应尽快遏制进出口快速下滑态势，防止由减速变为持续失速。
新华社周二晚间援引他在江苏调研外贸工作座谈会上的讲话并称，要优化贸易方式结构，引导加工贸易向全产业链延伸；并抓好跨境电子商务等试点工作，适时扩大试点范围。
“当前国际经济形势异常严峻复杂，中国进出口下行压力很大，但外贸发展的基本面没有改变，”汪洋称，“要进一步增强责任感和紧迫感，加强组织领导，加大工作力度，尽快遏制进出口快速下滑态势，防止由减速变为持续失速。”
他指出，要着力推动外贸供给侧结构性改革，千方百计实现进出口回稳向好和转型升级；应把更多精力放在结构调整、转型升级、提质增效、改善环境上来，推动外贸由大进大出向优进优出转变。
汪洋并称，要做大做强一般贸易，支持企业培育出口品牌，遏制恶性竞争；并加大招商引资力度，进一步扩大市场开放，强化知识产权保护。
此外，要加快破解融资难、收费乱、通关不便利等“老大难”问题，积极探索海关货物状态分类监管、选择性征税等新政策。
中国海关周一公布，以美元计价，2016年1月出口同比下降11.2%，进口同比下降18.8%，路透调查预估中值分别为下降1.9%和下降0.8%；当月贸易顺差632.87亿美元，创出纪录新高。（完）
(发稿 乔艳红; 审校 张喜良)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)