王建宙卸任中移动董事长

中国移动周四晚间在港交所发布公告称，王建宙因年龄原因不再担任董事长，奚国华於今日起接任该职。公告称，王建宙亦不再担任中国移动母公司--中国移动通信集团公司董事长职务，亦由奚国华接任。今年60岁的奚国华此前曾担任工信部主管通信行业的副部长。路透